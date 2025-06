So hielten "Die Bachelors" während der Show Kontakt zu Kids

Martin Braun und Felix Stein verraten im Promiflash-Interview, wie sie während der Dreharbeiten von Die Bachelors den Kontakt zu ihren Kindern in Deutschland hielten. Die Rosenkavaliere betonen, dass sie ihre Liebsten in der Heimat jederzeit per FaceTime erreichen konnten – ein Umstand, der für beide essenziell war. "Wir konnten täglich mit unseren Kindern über ein anderes Telefon facetimen", erklärt Felix.

Martin fügt im Gespräch mit Promiflash hinzu, dass es ihm besonders wichtig war, immer dann mit seinen Töchtern sprechen zu können, wenn sie oder er das Bedürfnis danach hatten: "Immer, wenn die Kids es wollten oder wir Sehnsucht hatten, hatten wir per FaceTime Kontakt. Das musste immer gegeben sein, ansonsten hätte ich nicht teilgenommen." Die Dreharbeiten, die in Südafrika stattfanden, bedeuteten für beide eine räumliche Trennung von ihren Familien – ein Umstand, der ihnen nicht leichtfiel, wie sie übereinstimmend betonen.

Nach ihrer Rückkehr aus Südafrika war das Wiedersehen mit ihren Kindern ein emotionaler Höhepunkt. Martins Töchter und Felix' Sohn hatten mit ihren Vätern einiges nachzuholen. "Ich glaub’, mein Sohn hat mich noch nie so lange umarmt, so eng, das war schon brutal emotional", erzählte der Berliner im Podcast "Sendezeit mit Nura".

