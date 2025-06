So war der "28 Years Later"-Dreh für Alfie Williams (14)

Aaron Taylor-Johnson (35) und Alfie Williams, die Hauptdarsteller des neuen Horror-Thrillers "28 Years Later", haben jetzt im Interview mit Moviepilot über die besonderen Herausforderungen und Highlights der Dreharbeiten gesprochen. In dem Film, der fast drei Jahrzehnte nach den Ereignissen des Originalfilms spielt, verkörpern sie ein Vater-Sohn-Duo, das auf einer abgeschotteten Insel lebt, bevor es sich auf das gefährliche Festland wagt, wo das verheerende Rage-Virus noch immer wütet. Besonders bemerkenswert: Der 14-jährige Alfie, für den dies eine der ersten großen Rollen ist, darf den Film selbst im Kino noch gar nicht sehen.

Um sich in seine Rolle einzufühlen, führte Alfie wohl ausführliche Gespräche mit Regisseur Danny Boyle (68) und bereitete sich intensiv vor. "So konnte ich nach und nach verstehen, was meine Figur, Spike, bei all den Geschehnissen wirklich denkt und fühlt und wie die Welt um ihn herum funktioniert." Zudem schaute er sich auch den ersten Teil der Reihe an, um den Ton der Geschichte besser zu verstehen. Aaron lobte in dem Gespräch die Bereitschaft seines jungen Kollegen, sich auf die düstere Welt einzulassen und seine lebhafte Fantasie einzubringen: "Alfie ist so gut in der Rolle." Gemeinsam probten sie zwei Wochen lang, wobei die Proben eher einem kreativen Austausch glichen als klassischem Schauspieltraining.

Abgesehen von den intensiven Szenen am Set bot der Film auch technische Herausforderungen. Große Teile des Films wurden mit iPhones gedreht, was sowohl für Alfie als auch Aaron eine ungewohnte, aber spannende Erfahrung war. Die Methode, so Aaron, habe für einen experimentellen Stil gesorgt und die Action-Szenen besonders immersiv gemacht. Die beiden Schauspieler scheinen sowohl vor als auch hinter der Kamera hervorragend miteinander harmoniert zu haben. Aaron, der selbst Vater ist, fand es inspirierend, mit Alfie zusammenzuarbeiten, und beschreibt ihn als erstaunlich reif für sein Alter – ein junges Talent, das jetzt schon große Erfolge feiert.

Getty Images Aaron Taylor-Johnson und Alfie Williams bei der Weltpremiere von "28 Years Later" 2025 in London.

LMK/ActionPress Aaron Taylor-Johnson und Alfie Williams in "28 Years Later"

Getty Images Der Cast von "28 Years Later": Aaron Taylor-Johnson, Alfie Williams, Jodie Comer und Ralph Fiennes