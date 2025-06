Austin Butlers Verhalten führte zur Trennung von Kaia Gerber

Das Liebesglück zwischen Kaia Gerber (23) und Austin Butler (33) hielt nicht länger als drei Jahre. Im Januar dieses Jahres trennte sich das Paar, das erstmals Ende 2021 gemeinsam gesichtet wurde. Bereits zu Beginn ihrer Beziehung sorgten Yoga-Dates und gemeinsame Auftritte bei Events für Schlagzeilen. Ein Insider verriet nun, dass es hinter den Kulissen weniger harmonisch ablief, als es den Anschein hatte. "Keiner in ihrem Umfeld hielt ihn für einen unschuldigen Engel", so die Quelle laut TMZ. Austin, der durch seine Rolle in "Elvis" internationale Aufmerksamkeit erlangte, soll vor allem durch sein Verhalten für Spannungen gesorgt haben.

Freunde der beiden sehen den Schauspieler als Hauptgrund für das Beziehungs-Aus. Angeblich hätten sich Austins Verhalten und wildes Auftreten negativ auf die Beziehung ausgewirkt. In Freundeskreisen kursiert, dass Kaia ihrer Enttäuschung über den Verlauf der Beziehung keinen Hehl gemacht habe. Besonders auffällig erscheint manchen jedoch ein mögliches Muster in Austins Liebesleben. Zuvor hatte er fast ein Jahrzehnt eine Beziehung mit Vanessa Hudgens (36), die ebenfalls zerbrach. "Austin hat bei Vanessa ähnliche Fehler gemacht", berichtete der Insider über das Ende jener Beziehung.

Austin und Kaia hatten ihre Liebe weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Dennoch sorgte das Model bei gemeinsamen Auftritten, wie etwa bei größeren Filmpremieren, für Schwärmereien über ihre Beziehung. Kaia, die bereits 2024 den Jahreswechsel getrennt von Austin verbracht hatte, verdeutlichte damit die Distanz, die sich zwischen ihnen entwickelt hatte. Während sie sich neben ihrer Modelkarriere in sozialen Medien stark für Feminismus und soziale Themen engagiert, spielt das Privatleben von Austin oft eine wesentliche Rolle in den Schlagzeilen. Die Trennung zeigt ein weiteres Mal, wie herausfordernd Beziehungen in der Öffentlichkeit sein können.

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler, April 2023

ActionPress Kaia Gerber und Austin Butler im Juli 2023

Backgrid/ActionPress Kaia Gerber, Model