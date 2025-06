Darum hatte Rebel Wilson keine Brautjungfern auf Hochzeit

Rebel Wilson (45) hat kürzlich enthüllt, warum sie bei ihrer Hochzeit mit Ramona Agruma keine Brautjungfern hatte. Bei der Premiere ihres neuen Films "Bride Hard" erklärte die Schauspielerin, dass es ihr einfach zu schwergefallen sei, sich für Begleiterinnen zu entscheiden. "Ich hatte so viele tolle Möglichkeiten", verriet Rebel gegenüber Entertainment Tonight. Sie schilderte: "Wie hätte ich zwischen den Bellas aus Pitch Perfect und meinen vielen fantastischen Freunden wählen können?" Letztendlich entschied sie sich für eine einfache Lösung: Sie verzichtete auf Brautjungfern und ließ stattdessen ihren Jugendfreund Nick Hills als Zeremonienleiter auftreten.

Rebel und Ramona hatten ihre Beziehung im Juni 2022 öffentlich gemacht, nachdem sie sich über gemeinsame Freunde kennengelernt hatten. Die Hochzeit fand schließlich am 28. September 2024 auf Sardinien statt – dem Ort, an dem das Paar das erste Mal gemeinsam Urlaub machte. In einer intimen Zeremonie feierten sie mit 60 Gästen, darunter auch ihre zweijährige Tochter Royce Lillian, die als Blumenmädchen bezauberte. In einem Interview mit Vogue beschrieb Rebel die traumhafte Stimmung der Feier: "Es war alles, was uns ausmacht: Familie, gute Freunde, gutes Essen und Wein, und tolle Unterhaltung."

Doch nicht immer war die Harmonie perfekt. Ramonas Familie stand der Beziehung der beiden Frauen anfangs eher zurückhaltend gegenüber. Wie Rebel in der Radiosendung "Ben +1" enthüllte, mussten sich einige von Ramonas Angehörigen erst an die neue Partnerschaft gewöhnen. "Sie haben einfach ein bisschen Zeit gebraucht", erzählte die Schauspielerin. Der Wendepunkt kam schließlich bei der Hochzeit, zu der beide Familien komplett anreisten. Von früheren Spannungen fehlte dort demnach jede Spur.

