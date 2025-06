Honey Boo Boo plant bewegende Feier für tote Anna Cardwell

Alana Thompson, besser bekannt als Honey Boo Boo (19), möchte ihren kommenden Geburtstag ganz im Zeichen ihrer verstorbenen Schwester Anna-"Chickadee" Cardwell (✝29) verbringen. Die Reality-TV-Bekanntheit, die am gleichen Tag wie ihre Schwester Geburtstag hat, plant eine bewegende Feier, um an sie zu erinnern. Anna war im Dezember 2023 im Alter von nur 29 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Alana zeigt in der Vorschau zur neuen Folge von "Mama June: Family Crisis", wie sie über eine spezielle Geste nachdenkt: das Freilassen von Tauben, um Annas Leben zu ehren. Dabei überlegt sie außerdem, die Familie für diesen besonderen Tag einzuladen, obwohl sie skeptisch ist, ob dies ohne Konflikte möglich sein wird.

Gemeinsam mit ihrem Freund Dralin Carswell bespricht Alana die Idee einer denkwürdigen Zeremonie, die in der Nähe ihres Wohnorts in Colorado stattfinden soll. Zwar unterstützt Dralin die Pläne, sieht allerdings auch die Gefahr, dass die Einladung der Familie zu Streitigkeiten führen könnte. Vor allem Annas und Alanas Mutter, June Shannon, hält er für eine Quelle möglicher Spannungen. Dennoch bleibt es Alana wichtig, diese schwierige Zeit mit ihrer Familie zu teilen: Sie betont, wie bedeutend es sei, diesen ersten Geburtstag ohne Anna zusammen zu begehen, da alle gemeinsam durch den Verlust gegangen seien.

Doch nicht nur Alana kämpft mit dem Verlust von Anna, auch ihre Mutter June ist noch immer von großer Trauer erfüllt. Ein Jahr nach dem Tod von Anna meldete sich June in einem emotionalen Facebook-Post zu Wort und gab zu, dass sie ihre Tochter "verdammt vermisst". "Trauer tut ehrlich gesagt zu zufälligen Zeiten weh. Man hat keine Kontrolle über das Weinen, wütend sein oder das Bemühen, so zu tun, als wäre alles okay, wenn man sich innerlich zerrissen fühlt", erklärte sie ehrlich.

Getty Images / Dia Dipasupil, Instagram / annamarie35 Honey Boo Boo und Anna Cardwell

Getty Images Honey Boo Boo, TV-Bekanntheit

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell im Oktober 2020