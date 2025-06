Die Mama von GNTM-Sieger Moritz war früher selbst ein Model

Moritz Rüdiger, der 19-jährige Gewinner der aktuellen Staffel von Germany's Next Topmodel, hat das Model-Gen offensichtlich von seiner Mutter Lena Rüdiger geerbt. Diese stand bereits selbst für namhafte Modeschöpfer wie Vivienne Westwood (✝81) auf dem Laufsteg. Im Interview mit Co-Siegerin Daniela Djokic auf TikTok enthüllte Lena spannende Details zu ihrer beruflichen Laufbahn: "Ich habe neben dem Studium angefangen, und in den Semesterferien bin ich ins Ausland gegangen – Mailand, Athen." Dort war sie nicht nur auf dem Laufsteg gefragt, sondern auch für Kampagnen-Shootings.

Bereits früh in der Show avancierte ihr Sohn Moritz zum Favoriten von Jury-Chefin Heidi Klum (52) und wurde von den anderen Juroren sowie Fotografen immer wieder als Naturtalent bezeichnet. Seine Coolness und Gelassenheit vor der Kamera setzten ihn gekonnt in Szene, und es gelang ihm, gleich fünf Jobs während der Staffel zu ergattern. Die markante rote Haarpracht, die Lena schon zu ihrer aktiven Modelzeit zu einem Hingucker machte, ist auch bei Moritz zu erkennen. Seine Ausstrahlung auf dem Laufsteg und bei Fotoshootings bescherte ihm nicht nur den Sieg, sondern zeigte ebenfalls, dass Talent und Ausstrahlung in der Familie liegen.

Das große Finale von "Germany's Next Topmodel" entwickelte sich auch im zwanzigsten Jahr des Formats zu einem echten Quotenhit. Insgesamt schalteten am Donnerstagabend 1,55 Millionen Zuschauer ein – das zweitbeste Ergebnis der gesamten Staffel. Besonders in der klassischen Zielgruppe konnte die Show laut DWDL überzeugen: Der Marktanteil lag bei starken 22,4 Prozent und übertraf damit erstmals in dieser Staffel die 20-Prozent-Marke. Damit war der Abend in der Primetime ein voller Erfolg für ProSieben. Auch viele Promis wie Leni Klum (21), Naomi Campbell (55) und Marina Hoermanseder genossen das Spektakel live in Köln.

Anzeige Anzeige

Instagram / lena_ruediger Lena Rüdiger und ihr Sohn Moritz in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Michael de Boer / ProSieben Der "Germany's Next Topmodel"-Kandidat Moritz

Anzeige Anzeige

ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum und die GNTM-Finalisten von Staffel 20

Anzeige