Eurovision-Song-Contest-Sieger Toto Cutugno ist gestorben

Die Musikwelt liegt in großer Trauer. Toto Cutugno war als Sänger in den 1980er Jahren vor allem bei den Italienern sehr beliebt. Mit seinem Song "Insieme" gelang ihm schließlich auch der Durchbruch in Deutschland – der Song hielt sich ganze 20 Wochen in den Charts. 1990 feierte Toto dann wohl einen seiner größten Erfolge: Er gewann für Italien den Eurovision Song Contest. Doch nun ist der Moderator verstorben.

Zuletzt sei es dem Italiener gesundheitlich immer schlechter gegangen. Ihm musste sogar die rechte Niere entfernt werden. Seit der Operation befand sich Toto mehrere Monate in einer Mailänder Klinik. Sein Management bestätigte jetzt gegenüber der dpa, dass Toto am Dienstag nach langer Krankheit gestorben ist. Er wurde 80 Jahre alt.

In den vergangenen Jahren nahmen die gesundheitlichen Probleme des Sängers immer mehr zu. "Ich kann nicht viel laufen und trete mit einem Hocker auf. Ich kann nicht mehr drei Stunden lang gehen", sagte er in einem seiner letzten Interviews den italienischen Medien.

Anzeige

Getty Images Toto Cutugno, italienischer Sänger

Anzeige

Getty Images Toto Cutugno und Belen Rodriguez, Februar 2018

Anzeige

Getty Images Toto Cutugno, Juli 2002

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de