Zum Hochzeitstag: Witwer Robert Wagner gedenkt Natalie Wood

Schauspieler Robert Wagner (95) hat seiner verstorbenen Ehefrau Natalie Wood anlässlich des Tages, der ihr 53. Hochzeitstag gewesen wäre, eine bewegende Hommage gewidmet – fast ein halbes Jahrhundert nach jener Nacht, die bis heute Fragen aufwirft. Der 95-Jährige teilte auf Instagram ein altes Foto, das ihn und Natalie in einem glücklichen Moment zeigt – weit entfernt von den düsteren Schlagzeilen, die ihren Tod bis heute umgeben. "Du wirst immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben", schrieb Robert zu dem Bild. Er, lächelnd im weißen Rollkragenpullover, sie strahlend im weißen Kleid – ein scheinbar perfektes Paar, dessen Geschichte ein tragisches Ende nehmen sollte. In den Kommentaren drückten viele Fans ihre Anteilnahme und ihre bis heute anhaltende Bewunderung für Natalies großes Talent aus.

Die Oscar-nominierte Schauspielerin Natalie kam im November 1981 unter bis heute ungeklärten Umständen ums Leben. In jener Nacht war sie gemeinsam mit Robert, Schauspielkollege Christopher Walken (82) und Bootskapitän Dennis Davern auf einer Yacht vor der Küste Kaliforniens unterwegs. Am nächsten Morgen wurde ihr lebloser Körper im Wasser treibend entdeckt – knapp zwei Kilometer vom Boot entfernt. Zunächst gingen die Behörden von einem Unfall aus, doch über die Jahre kamen immer mehr widersprüchliche Berichte, neue Zeugenaussagen und Details aus der Todesnacht ans Licht, die Raum für Zweifel ließen. 2018 wurde Robert selbst von den Ermittlern als Verdächtiger benannt – ein dunkler Schatten legte sich über das Bild des trauernden Ehemanns. 2022 wurde er jedoch laut Us Weekly von allen Vorwürfen entlastet.

Die tragischen Ereignisse um Natalie und ihre bis heute ungeklärten Todesumstände haben sie zu einer ebenso mystischen wie faszinierenden Persönlichkeit gemacht, deren Erbe weiterlebt. Ihre Töchter gingen unterschiedliche Wege, wobei Natasha Gregson Wagner, die aus einer früheren Ehe von Natalie stammt, kürzlich über die bleibende emotionale Bindung sprach, die die Fans zu ihrer berühmten Mutter fühlen. Natasha selbst findet Trost darin, ihrer Tochter Geschichten über die legendäre Schauspielerin zu erzählen und so das Andenken an Natalie in der Familie lebendig zu halten.

https://www.instagram.com/p/DMLBpRVsir5/?hl=de Schauspieler Robert Wagner und seine Frau Natalie Wood

Robert Wagner und Natalie Wood im April 1972

Getty Images Natalie Wood, Schauspielerin