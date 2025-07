GZSZ-Paula: Was macht Josephine Schmidt 16 Jahre später?

Josephine Schmidt (44), die in der beliebten RTL-Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten von 2004 bis 2009 die Rolle der Paula Rapf verkörperte, hat sich schon vor 16 Jahren aus der Daily verabschiedet. Ihre Figur Paula war Teil einer emotionalen Achterbahnfahrt, die mit einer Ehe mit John (gespielt von Felix von Jascheroff, 42), einer tragischen Liebe zu Franzi und einem Neustart in Kanada endete. Doch was macht die einstige Darstellerin der quirligen Mechanikerin heute? Die heute 44-Jährige hat sich aus dem grellen Scheinwerferlicht eines täglichen Serienformats zurückgezogen, ist aber dennoch weiterhin in der Unterhaltungsbranche aktiv.

Nach ihrem GZSZ-Ausstieg feierte Josephine als Schauspielerin weiter Erfolge. In der Telenovela Anna und die Liebe spielte sie 272 Folgen lang eine der Hauptrollen und lernte dabei ihren damaligen Partner Bo Hansen (41) kennen, mit dem sie bis 2016 liiert war. Sie übernahm diverse Rollen in Serien wie "Josephine Klick – Allein unter Cops", "Bettys Diagnose" und "Herzensbrecher" sowie im preisgekrönten Drama "Innenkind". Heute ist Josephine vor allem als Synchronsprecherin erfolgreich. Sie leiht Figuren aus Serien wie Gossip Girl, "Fear The Walking Dead" und Pretty Little Liars ihre Stimme. Besonders bekannt ist sie als deutsche Stimme von Ahsoka Tano in "Star Wars"-Produktionen wie "The Clone Wars" und "The Mandalorian".

Abseits ihrer beruflichen Projekte sind zu Josephines Privatleben nur wenige Details bekannt, doch sie gibt ihren Fans über Instagram ab und zu einen Einblick in ihr Leben. Ihr Kanal zeigt eine Frau, die ihrer Leidenschaft für darstellende Kunst treu geblieben ist. Auch wenn ihr Comeback bei GZSZ selbst nach all den Jahren nicht ausgeschlossen ist, liegt ihr Fokus momentan ganz auf ihrer Arbeit hinter den Kulissen der TV-Industrie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Josephine Schmidt, Juli 2005

Anzeige Anzeige

Instagram / josephine_schmidt_offiziell Josephine Schmidt, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Bo Hansen and Josephine Schmidt, Mai 2014

Anzeige