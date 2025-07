Jetzt bestätigt: Gerda Lewis ist offiziell wieder Single

Gerda Lewis (32) lüftet nun das Geheimnis um ihren Beziehungsstatus. Schon in den vergangenen Wochen fragten sich ihre Fans immer wieder, ob die hübsche Blondine noch mit ihrem Raphael zusammen ist. Nachdem sie eine Weile regelmäßig Bilder mit dem neuen Mann an ihrer Seite geteilt hatte, schien er wieder von ihrem Profil verschwunden zu sein. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram fragt ein Fan nun ganz direkt: "Habe ich das richtig verstanden, dass du und Raphael nicht mehr zusammen seid?" Gerda antwortet darauf: "Sozusagen, ja."

Mit der Situation scheint die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit aber gut umzugehen. Ihnen sei klar geworden, dass sich ihre Leben aktuell in unterschiedliche Richtungen entwickeln – und dazu komme noch eine große räumliche Distanz. "Wir haben beschlossen, uns gegenseitig freizulassen, mit Wertschätzung für das, was zwischen uns war und auch bleibt. Ob und wann sich unsere Wege nochmal kreuzen, überlassen wir dem Universum", erzählt sie optimistisch. Schon vor einigen Tagen deutete Gerda in einem TikTok-Livestream an, dass sich etwas an ihrer Beziehung verändert habe. Ihre Worte hinterließen jedoch Fragezeichen bei ihrer Community, da sie lediglich erzählte, dass ihr Partner für unbestimmte Zeit ins Ausland gehe. "Ich weiß nicht, ob er drei Wochen oder drei Jahre weg ist. Also, wir sind ja nicht zusammen. Und wir sind ja offiziell... getrennt kann man das ja nicht nennen, aber wir haben gerade keinen Kontakt, weil wir gesagt haben, wir lassen den anderen machen", druckste die Beauty damals herum.

Für viele wird die Nachricht dennoch überraschend kommen. Erst im Juni bestätigte die 32-Jährige eher beiläufig ihre neue Beziehung. Nachdem bereits viel über ihr Liebesleben gemunkelt wurde, räumte sie auf Social Media mit den Gerüchten auf, indem sie den Bodybuilder öffentlich als "ihren Freund" bezeichnete. Die neue Liebe folgte nur knapp sechs Monate nach Gerdas Trennung von Jannik Kontalis. Auch wenn alles sehr schnell ging, ließ Gerda aber keinen Zweifel daran offen, dass ihre Gefühle für Raphael tief und aufrichtig waren.

Anzeige Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / raphaelpraymore Raphael und Gerda Lewis im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Gerda Lewis und Jannik Kontalis im Juli 2024