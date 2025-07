Heidi Klums Sohn Henry startet jetzt als Topmodel durch

Heidi Klums (52) Sohn Henry Samuel (19) hat den nächsten großen Schritt in seiner aufstrebenden Modelkarriere gemacht. Der 19-Jährige, der als ältester Sohn von Heidi und Sänger Seal (62) bekannt ist, hat laut People einen Vertrag mit der renommierten Modelagentur NEXT Management unterschrieben. Diese wird ihn künftig in den Bereichen Mode und Unterhaltung fördern. Henry, der Anfang des Jahres mit seinem Debüt bei der Paris Fashion Week beeindruckte, zeigte sich begeistert von seiner neuen beruflichen Herausforderung. "Ich bin dankbar für diese Gelegenheit und freue mich darauf, in der Branche zu wachsen", erklärte er in einem offiziellen Statement.

Josh Otten, der US-Talentdirektor von NEXT Management, bezeichnete Henry als "einzigartige kreative Energie". Die Agentur will ihn mit einer umfassenden Strategie unterstützen, die Mode, Entertainment und kulturelle Relevanz umfasst. Neben seiner neuen Zusammenarbeit mit NEXT Management bleibt Jennifer Love weiterhin seine Managerin. Henry schnupperte erst vor Kurzem bei der Haute Couture Week in Paris ins Laufsteggeschäft und landete danach auf dem Cover des "Hunger Magazine". Damit schreitet seine Karriere in rasantem Tempo voran und zeigt, dass der Name Klum ein Garant für Erfolg in der Modewelt ist.

Auch privat wird Henry durch die Unterstützung seiner Mutter Heidi getragen. Mit einer erfolgreichen Laufstegkarriere bei Victoria's Secret und anderen Top-Designern kennt sie die Branche in- und auswendig. Bereits zu Beginn seines Weges zeigte sich Heidi stolz und begleitete seinen Durchbruch vor der Kamera mit emotionalen Worten in den sozialen Medien. Die beiden verbindet eine enge Beziehung, die trotz beruflicher Ambitionen eine zentrale Rolle zu spielen scheint. "Die Welt sieht nun, was ich schon immer wusste", schrieb sie im März zu seinem ersten großen Cover. Offensichtlich liegt das Mode-Gen bei Henry in der Familie – ein Erbe, das er nun selbstbewusst antritt.

Getty Images Henry Samuel im Januar auf der Pariser Fashion Week 2025

Getty Images Heidi Klum und Sohn Henry bei den AMAs 2025

Getty Images Heidi Klum und Henry Samuel bei den AMAs, Mai 2025