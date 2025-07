Mark Zuckerberg ist nicht mehr zweitreichster Mann der Welt

Mark Zuckerberg (41), der Gründer von Facebook, hat seinen Platz als zweitreichreichster Mann der Welt eingebüßt. Laut der aktuellen Forbes-Liste der Echtzeit-Milliardäre wurde er von Larry Ellison, dem Gründer von Oracle, überholt. Ellisons Vermögen beläuft sich inzwischen auf beeindruckende 282 Milliarden Dollar (etwa 243 Milliarden Euro), während Mark mit einem geschätzten Vermögen von 243 Milliarden Dollar (etwa 209 Milliarden Euro) auf den dritten Platz zurückfällt. Ausschlaggebend für Ellisons rasanten Aufstieg war ein starkes Jahr für Oracle – insbesondere dank des Booms bei Aktien im Bereich Künstliche Intelligenz.

Oracle, das vor fast fünf Jahrzehnten von Ellison gegründet wurde, verzeichnete in jüngster Zeit beachtliche Erfolge. Das Unternehmen investierte massiv in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur und konnte in diesem Jahr einen beeindruckenden Anstieg von 41 Prozent beim Aktienkurs verbuchen. Besonders die Expansionsstrategie in Europa sowie die Beteiligung am Stargate-Projekt – einer mit 500 Milliarden Dollar (etwa 430 Milliarden Euro) ausgestatteten KI-Initiative, die staatliche Unterstützung erhält – trieben das Wachstum maßgeblich voran. Diese Entwicklungen ermöglichten es Ellison, seinen Aufstieg in die Spitzenriege der reichsten Persönlichkeiten der Welt fortzusetzen.

Mark hingegen zählt weiterhin zu den prominentesten Persönlichkeiten der Technologiebranche. Der Unternehmer ist nicht nur für den Aufbau des sozialen Netzwerks Facebook bekannt, sondern auch für die Gründung des Meta-Konzerns, der mit seinen ambitionierten Metaverse-Projekten neue Grenzen ausloten will. Privat ist Mark mit der Kinderärztin Priscilla Chan glücklich verheiratet. Das Paar hat drei Kinder und engagiert sich gemeinsam über die Chan Zuckerberg Initiative für soziale Projekte – insbesondere in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Technologie. Trotz der aktuellen Veränderungen in der Forbes-Rangliste bleibt Mark ein Sinnbild für Erfolg im digitalen Zeitalter.

Getty Images Mark Zuckerberg, Februar 2024

Getty Images Mark Zuckerberg, 2019

Instagram / zuck Priscilla Chan und Mark Zuckerberg, Januar 2025