Emmy Awards 2025: Beyoncé und Jay-Z im direkten Duell

Bei den kommenden Emmy Awards am 14. September 2025 wird es zwischen zwei der größten Namen der Musikindustrie spannend: Beyoncé (43) und Jay-Z (55) treten in derselben Kategorie gegeneinander an! Beide sind für die Auszeichnung in der Kategorie "Outstanding Variety Special (Live)" nominiert, wie das Magazin People berichtet. Beyoncé erhielt ihre Nominierung für die mitreißende Halbzeitshow beim Netflix's Christmas Game Day, die am 25. Dezember 2024 stattfand und als "Beyoncé Bowl" bekannt ist. Jay-Z hingegen wurde für seine Arbeit an der Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show mit Kendrick Lamar (38) nominiert, die er durch seine Kooperation mit der NFL und Roc Nation mitgestaltet hatte.

Beyoncés spektakuläre Halbzeitshow war eine Premiere für die Live-Performance ihres Grammy-ausgezeichneten Albums "Cowboy Carter". Unterstützt wurde die Sängerin von Überraschungsgästen wie Shaboozey (30) und Post Malone (30) sowie ihrer ältesten Tochter Blue Ivy (13), die bei der finalen Nummer "Texas Hold 'Em" auf die Bühne kam. In einem emotionalen Moment änderte Beyoncé sogar einen Songtext, um ihrer Tochter Tribut zu zollen. Jay-Zs Nominierung verdankt er unter anderem der beeindruckenden Produktion von Kendrick Lamars Show im Caesars Superdome. Die Performance mit Stars wie SZA (35) und Serena Williams (43) erreichte mit 133,5 Millionen Zuschauern die höchste Einschaltquote aller Super Bowl Halbzeitshows.

Für das Power-Paar der Musikbranche ist diese Emmy-Nominierung eine weitere Bestätigung ihrer kreativen Spitzenleistung. Beyoncé und Jay-Z, die seit Jahren sowohl privat als auch beruflich beeindrucken, sind bekannt dafür, stets neue Maßstäbe zu setzen. Während Beyoncé ihre Erfolge oft mit ihrer Familie teilt und ihre enge Bindung zu Tochter Blue Ivy, die selbst bereits eifrig an ihrer Solokarriere arbeitet, betont, ist Jay-Z nicht weniger stolz auf sein Talent, kreative Visionen zu realisieren. Dass die beiden nun gegeneinander antreten, zeigt einmal mehr ihre Strahlkraft – auch außerhalb der Musikcharts. Wer am Ende den Preis mit nach Hause nehmen wird, bleibt spannend!

Getty Images Jay-Z und Beyonce im Dezember 2024 in Kalifornien

Getty Images Beyoncé und Jay-Z, Mai 2015

Getty Images Jay-Z, Beyoncé und Blue Ivy Carter, Dezember 2024