Footballerin: Jojo Siwas Ex Kath Ebbs hat eine neue Freundin

Kath Ebbs (27), die ehemalige Partnerin von JoJo Siwa (22), hat ihr neues Glück gefunden. Nur drei Monate nach der Trennung von der US-amerikanischen Sängerin zeigt sich die australische Content-Creatorin frisch verliebt mit Tilly Lucas-Rodd (29), einer Spielerin der AFLW. In einem TikTok-Video stellte Kath die Sportlerin als ihren neuen "Crush", was so viel bedeutet wie Schwarm, vor und nahm dabei mit einer spitzen Bemerkung Bezug auf die Vergangenheit: "Hoffentlich betrügt mich diese nicht." Der Clip zeigt die beiden glücklich in Tillys vier Wänden in Melbourne, wo Kath offenbar Zeit während der Off-Season der Footballerin verbringt.

Der Trennung von der "Dance Moms"-Darstellerin JoJo Siwa ging ein öffentliches Drama voraus. Nach ihrer Teilnahme an der britischen Ausgabe von "Celebrity Big Brother" hatte JoJo am Abend der Abschlussfeier abrupt mit Kath Schluss gemacht. Spekulationen über eine zu enge Beziehung zu ihrem damaligen Show-Kollegen Chris Hughes waren aufgekommen, doch die Musikerin beteuerte vehement, es gebe keinen romantischen Hintergrund. Chris und JoJo sind inzwischen tatsächlich ein Paar, und der britische Reality-Star heizte die Gerüchte um eine gemeinsame Zukunft an, indem er kürzlich verkündete, dass er sich eine Hochzeit mit JoJo vorstellen könne.

Die neue Liebe von Kath scheint viele Fans zu begeistern, die sie in sozialen Medien mit Kommentaren wie "12/10 Upgrade!" und "WAG era aktiviert" unterstützen. Kath, die wie Tilly Lucas-Rodd nicht-binär ist und sich mit "sie/they" bezeichnet, hat in früheren Interviews betont, wie schwierig die Zeit nach der Trennung gewesen sei. Doch nun scheint die Influencerin wieder Glück und Ruhe gefunden zu haben. Während sich ihre Beziehung entwickelt, bleibt ihre TikTok-Community begeistert davon, wie Kath dieses neue Kapitel in ihrem Leben mit ihren Followern teilt. Tilly, die übrigens als erste AFLW-Spielerin eine geschlechtsangleichende Operation durchführte, kommentierte auf charmante Weise: "Wer ist dieser neue Crush? Lass mich mal mit ihr reden."

Anzeige Anzeige

Getty Images JoJo Siwa und Kath Ebbs im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / tillylr AFLW-Spielerin Tilly Lucas-Rodd postet aus ihrem Alltag, Juli 2025.

Anzeige Anzeige

Instagram / chrishughesofficial Jojo Siwa und Chris Hughes im Mai 2025