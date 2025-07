Während Konzert: Sänger Chris Martin deckt eine Affäre auf

Chris Martin (48) sorgte am 16. Juli während eines Coldplay-Konzerts in Massachusetts für Schlagzeilen, als er einen witzigen Kommentar während einer "Kiss Cam"-Einlage machte. Als die Kamera auf einen Mann und eine Frau gerichtet wurde, die sich umarmten, bemerkte Chris: "Oh, schaut euch die beiden an!" Doch die beiden schienen sich unwohl zu fühlen und versuchten, sich vor der Kamera zu verstecken. Daraufhin scherzte der Sänger: "Entweder haben sie eine Affäre oder sie sind einfach sehr schüchtern." Diese Bemerkung löste im Publikum gemischte Reaktionen aus und ging später auf Plattformen wie X viral.

Das Video von der Szene löste online rege Diskussionen aus. Besonders die Reaktionen der beiden Personen, bei denen der Mann sich abduckte und die Frau ihr Gesicht bedeckte, befeuerten Spekulationen. Wenige Details über die betroffenen Personen sind bekannt, jedoch handelt es sich Berichten zufolge um Andrew Byron, den CEO eines hoch angesehenen Technologieunternehmens, und eine seiner Angestellten aus der Personalabteilung. In den Tagen nach dem Konzert wurde beobachtet, dass die Ehefrau des Mannes ihre Social-Media-Profile deaktivierte, was zu weiteren Gerüchten führte. Chris selbst mokierte sich später während des Konzerts über seinen Ausrutscher und fragte andere Paare scherzhaft: "Seid ihr zwei ein legitimes Paar?"

Chris Martin, der seit Jahrzehnten erfolgreich im Musikbusiness ist, ist für seine humorvolle und warmherzige Art bekannt, die immer wieder ein Highlight bei seinen Konzerten darstellt. Dabei bleibt auch er nicht vor Patzern gefeit: Erst kürzlich hatte der Musiker während einer Show in Toronto beim Hit "A Sky Full of Stars" den Liedtext vergessen und sich augenzwinkernd mit der Ausrede "Das passiert in meinem Alter" an das Publikum gewandt. Seine lockere und selbstironische Art ist ein Grund dafür, warum ihn Fans weltweit schätzen – auch wenn ihm in Momenten wie bei der "Kiss Cam" gelegentlich ein kleiner Fauxpas passieren mag.

