Jennifer Anistons neue Beziehung entwickelt sich schnell

Zu ihren wohl bekanntesten Liebesgeschichten zählen die Ehen mit Brad Pitt (61) und Justin Theroux (53): Nun hat Jennifer Aniston (56) einen neuen Mann an ihrer Seite: Jim Curtis. Die beiden wurden zum ersten Mal am Wochenende des 4. Juli zusammen gesehen, und schon jetzt scheint ihre Beziehung rasant an Fahrt aufzunehmen. Ein enger Freund der Schauspielerin verriet gegenüber dem Magazin Us Weekly: "Es ist frisch, aber die Dinge entwickeln sich ziemlich schnell." Der 49-jährige Hypnotiseur und Lebenscoach sei ein echter Glücksgriff für die Friends-Darstellerin, die betont, dass sie derzeit fitter sei als je zuvor. "Sie findet ihn sexy und er pflegt wie sie selbst einen gesunden Lebensstil", teilte die Quelle weiter mit. Jim ist der erste Mann, den Jennifer öffentlich datet, seit sie sich 2017 von ihrem Ehemann Justin getrennt hat.

Jim ist zwar kein A-Promi, hat jedoch in Hollywood seine Spuren hinterlassen. Er arbeitete bereits mit Stars wie Chrissy Teigen (39) und Miranda Kerr (42) und passt laut Jennifer Anistons Freunden wunderbar in ihr Leben. Böse Zungen mögen behaupten, der Hypnotiseur habe sie in seinen Bann gezogen, aber vor allem seine entspannte und bodenständige Art begeistert die Schauspielerin sowie ihr Umfeld. Jason Bateman (56), ein langjähriger Freund Jennifers, und dessen Frau Amanda Anka hatten die Gelegenheit, die neue Liebschaft bei einem gemeinsamen Spanien-Urlaub näher kennenzulernen. Das Paar soll begeistert vom neuen Freund des "Kill the Boss"-Stars sein, den sie als humorvoll und unkompliziert beschreiben. Die beiden Männer haben sich dabei so gut verstanden, dass sie inzwischen auch unabhängig voneinander befreundet sein sollen.

Jennifer, die im Dezember 2011 vom Männermagazin Men's Health zur "Sexiest Woman of All Time" gewählt worden war, strahlt nun nach turbulenten Trennungen vor Glück, wie Insider berichten. Die Schauspielerin, die zuletzt in Filmen wie "Murder Mystery 2" und Serien wie "The Morning Show" mit ihrer Präsenz punktete, schätzt es, sich in Jims Nähe ganz entspannen zu können. "Jim bringt keine Dramen mit, ist bodenständig und hat sein Leben im Griff", erklärte ein Vertrauter gegenüber Us Weekly. Anders als einige ihrer früheren Partner versucht er nicht, mit ihrem Ruhm zu konkurrieren, sondern bietet ihr einen entspannten Rückzugsort. Das ist eine nette Abwechslung, nachdem ihr Alltag in den vergangenen Monaten durch einen Stalker, einen Unfall und ihre geleakte Adresse durcheinandergewirbelt worden war. Die beiden waren zunächst befreundet, bevor ihre Beziehung romantisch wurde. "Sie verdient all das Glück mit einem guten Mann", resümierte die Quelle.

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Instagram / jimcurtis1 Hypnotiseur Jim Curtis, Mai 2025

Getty Images Brad Pitt und Jennifer Aniston, Mai 2004