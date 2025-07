Augenzeugin von Felix Baumgartners (†56) Unfall meldet sich

Felix Baumgartner (✝56), bekannt durch seinen spektakulären Stratosphärensprung, ist vor wenigen Stunden verstorben. Der Extremsportler verunglückte gestern beim Paragliding tödlich in Porto Sant’Elpidio, einem Küstenort in Italien. Augenzeugin Lisa, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks am Strand befand, schilderte im Gespräch mit Reuters: "Ich dachte, er würde landen, aber dann sah ich ihn auf einmal fallen." Der Absturz endete tragisch, als Felix in einen Hotelpool stürzte. Trotz sofortiger Reanimation durch anwesende Gäste und Mitarbeiter konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden. Ein Angestellter des Hotels zog sich bei dem Vorfall leichte Verletzungen zu.

Die genauen Umstände des Unfalls bleiben vorerst unklar. Italienische Medien spekulieren über zwei mögliche Szenarien: Entweder erlitt der sportlich versierte Fallschirmspringer während des Fluges einen Herzstillstand, wodurch er die Kontrolle verlor, oder die Wetterbedingungen waren schlichtweg zu gefährlich. Laut aktuellen Bild-Informationen möchten die zuständigen italienischen Behörden jetzt durch eine Obduktion bestimmen, was die konkreten Todesumstände sind. Die Feuerwehr vermutet derzeit einen Schwächeanfall in der Luft, doch dieser Verdacht ist noch nicht bestätigt.

In den sozialen Medien ist die Anteilnahme riesig. Viele Fans und Wegbegleiter drückten bereits ihre Bestürzung und Trauer aus. Besonders bewegend waren unter anderem die Worte seiner Ex-Partnerin Gitta Saxx (59). In einer Instagram-Story teilte die DJane ein Schwarz-Weiß-Foto von dem Extremsportler und schrieb: "Das Risiko spüren, das Leben feiern." Gitta erinnerte sich an seine Abenteuerlust und seinen Humor, der sie damals besonders fasziniert hatte. "Jetzt bist du ganz da oben und fliegst sicher mit den Engerl um die Wette", schrieb sie weiter und dachte auch an seine Eltern, seinen besten Freund Klaus sowie an alle, die ihm nahestanden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Felix Baumgartner, Extremsportler

Anzeige Anzeige

Getty Images Felix Baumgartner, Januar 2018

Anzeige Anzeige