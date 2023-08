Nachrichtensprecherin Manuela Tischler tot aus See geborgen

Große Trauer um Manuela Tischler (57). Die studierte Politologin arbeitete als TV-Journalistin und war für den Sender ntv unter anderem als Nachrichtensprecherin tätig. Neben dem beruflichen Erfolg fand sie auch ihr privates Glück. Sie heiratete 2018 den Unternehmer Sammy Brauner, den Sohn des Oscar-prämierten Filmproduzenten Artur Brauner. Doch nun kommen tragische Nachrichten ans Licht: Manuela soll in einem See tödlich verunglückt sein.

Wie Bild erfahren haben will, soll die Moderatorin am Donnerstag zum Wössner See in Bayern aufgebrochen und nicht zurückgekehrt sein. "Am Freitag, den 25. August 2023 um 11:00 Uhr, wurde durch eine Schwimmerin eine weibliche leblose Person im Bereich des Schilfgürtels am nördlichen Ufer des Wössners See in Unterwössen aufgefunden", hieß es kurz darauf in einer Polizeimeldung. Sammy sei erst an dem Tag nach Hause gekommen und habe Manuela später als vermisst gemeldet, nachdem er sie dort nicht angetroffen hatte. Inzwischen soll er die Tote als sie identifiziert haben. "Da anfangs die Personalien der Frau unbekannt waren, wurde auch mittels einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise gebeten. Kurz darauf meldete sich ein Angehöriger und konnte die Frau eindeutig identifizieren. Es handelte sich um eine Frau aus Marquartstein", gibt die Polizei bekannt.

Der Behörde zufolge habe vor Ort nur noch der Tod der Frau festgestellt werden können. Es seien keine äußeren Verletzungen festgestellt worden – Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht. Zur Klärung der Todesursache soll eine Obduktion durchgeführt werden.

Anzeige

ActionPress Sammy Brauner und Manuela Tischler, 2016

Anzeige

ActionPress Manuela Tischler und Artur Brauner beim Montblanc de la Culture Arts Patronage Award 2013

Anzeige

ActionPress Artur Brauner und Manuela Tischler im Mai 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de