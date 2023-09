Langer Krankheitskampf: Musiker Gary Wright ist gestorben

Gary Wright hinterlässt eine große Lücke in der Musikwelt. Der Sänger war besonders in den Siebzigerjahren zu großer Bekanntheit gekommen. Mit Hits wie "Dream Weaver" und "Love Is Alive" hatte der US-Amerikaner damals den Durchbruch geschafft und später auch mit Beatles-Star George Harrison (✝58) zusammengearbeitet. Nun müssen die Fans des Künstlers Abschied nehmen – denn Gary ist mit 80 Jahren verstorben.

Gegenüber TMZ bestätigte der Sohn des Verstorbenen dessen Tod. Demnach sei Gary am Montagmorgen in Kalifornien gestorben – zuvor hatte er lange Zeit gegen mehrere Krankheiten gekämpft. Vor etwa sechs Jahren war bei ihm Parkinson diagnostiziert worden, zudem Lewy-Körper-Demenz. Im Kampf gegen die Erkrankungen hatte Gary die Fähigkeiten zu sprechen und sich zu bewegen einbüßen müssen – zuletzt war er von Krankenschwestern in seinem Haus betreut worden.

Zahlreiche Fans und Wegbegleiter meldeten sich bereits im Netz zu Garys Tod zu Wort. Musiker Stephen Bishop teilte auf X einige rührende Zeilen: "Sein Vermächtnis wird noch viele Jahre weiterleben. Ich werde die Herzlichkeit und Freundlichkeit, die mir Gary und seine Frau Rose entgegenbrachten, immer in Ehren halten!"

Anzeige

Getty Images Gary Wright mit seiner Frau Rose

Anzeige

Getty Images Gary Wright bei einem Event in Las Vegas, Oktober 2010

Anzeige

Getty Images Stephen Bishop, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de