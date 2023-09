Désirée Nicks intime Beichte: "Seit elf Jahren ohne Sex"

Sie lässt tief blicken! Désirée Nick (66) ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Auch sonst hat die deutsche Fernsehbekanntheit keine Hemmungen. Im Netz und auch im TV präsentiert sich die ehemalige Dschungelkönigin gerne freizügig – und ging dabei zuletzt noch einen Schritt weiter: Für den Playboy ließ sie alle Hüllen fallen. Umso überraschender kommt nun das Geständnis der Kabarettistin: Désirée hatte seit elf Jahren keinen Sex mehr!

"Ich lebe seit elf Jahren ohne Sex. Und ich lenke seither die ganze Energie, die Menschen für Sex aufbringen, diese sinnliche Chemie, offenbar auf ein höheres Ziel – nämlich meine künstlerische Darstellung", verrät Désirée gegenüber Bild. Seit ihrer Abstinenz bekäme sie so viele Komplimente wie noch nie zuvor. Die sexuelle Verbindung fehle der TV-Persönlichkeit allerdings überhaupt nicht.

"Ich war sexuell wirklich reichlich aktiv, bin in keiner Weise zu kurz gekommen", stellt die 66-Jährige klar. Sie habe den Geschlechtsverkehr aber oftmals als Belastung empfunden: "Sex ist mühsam, Sex ist zeitraubend und wenn man Sex ernst nimmt, was ich getan habe, bedarf es vieler Vorbereitung und Nachsorge." Ihrer Meinung nach habe sie bereits zu viel Zeit in die körperliche Lust investiert. Diese nutze sie nun anders: "Wenn andere die eheliche Pflicht erfüllen, sortiere ich meine Hedgefonds."

Anzeige

Instagram / nickdesiree Désirée Nick im November 2022

Anzeige

Joyn / Richard Hübner Désirée Nick, "Lip Sync Stories"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, Kabarettistin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de