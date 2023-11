"Alte Puffmutter": Claudia Obert zu Désirées Playboy-Cover

Sie hat ihr Herz auf der Zunge! Claudia Obert (62) ist für ihre ehrliche Wortwahl und direkte Ausdrucksweise bekannt. Gerader erst verscherzte es sich die Unternehmerin mit einigen Mitbewohnern im Sommerhaus der Stars . Doch das ist bis weitem nicht das erste Mal: Schon 2020 sorgte sie mit ihrer Teilnahme bei Promis unter Palmen für Aufsehen. Damals eckte sie häufig mit ihrer Konkurrentin Désirée Nick (67) an, die ebenfalls mit ihrem schroffen Stil auffällt. Doch was hält Claudia eigentlich von Désirées Playboy-Cover? Promiflash hat nachgefragt!

Einige Stars äußerten sich bereits dazu, dass Désirée für die Titelseite des Erotikmagazins blank gezogen hatte. So fragte Promiflash auch Claudia, wie sie das findet: "Sehr gut. Es gibt ihr scheinbar so einen Kick und ich freue mich ja für alle Leute, die ein Erfolgserlebnis haben", erklärte die 62-Jährige sarkastisch und fügte hinzu, dass sie die Bilder auch toll finde. "Sie sieht so richtig aus wie eine alte Puffmutter. Herzlichen Glückwunsch!" Ihr 37 Jahre jüngerer Freund Max Suhr (25) freue sich ebenfalls für die Kabarettistin. "Sie war drin. Jetzt hat sie alles erreicht im Leben", sagte er mit einem Schmunzeln auf den Lippen.

Vor Kurzem stichelte Désirée Nick gegen ihre Rivalin. Nachdem die Mode-Ikone und ihr Partner aus dem Sommerhaus ausgeschieden waren, machte sich die 67-Jährige über ihr Auftreten in der Show her. "Sie ist permanent in einem sedierten, alkoholischen, psychopathischen Zustand und benutzt Showbusiness und das Fernsehen, um sich zu therapieren", wetterte die Blondine auf ihrem Instagram-Account.

Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Champagner-Liebhaberin

Anzeige

Instagram / nickdesiree Désirée Nick im September 2023

Anzeige

RTL Claudia Obert bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de