Nach Prozessende: Britney Spears löscht ihr Insta-Profil!

Britney Spears (42) verabschiedet sich erneut aus den sozialen Medien. Vergangene Woche wurde der Gerichtsprozess zwischen der Popikone und ihrem Vater Jamie Spears (71) beendet: Sie einigten sich auf einen Vergleich, allerdings muss die Sängerin die gesamten Gerichtskosten von rund zwei Millionen Dollar übernehmen. Danach wütete sie im Netz – weniger als 24 Stunden später löscht die "Womanizer"-Interpretin aber ganz plötzlich ihr Instagram-Profil! Ihr Account auf dem Portal, dem etwa 42 Millionen Menschen folgen, ist auf einmal nicht mehr auffindbar. Nach wenigen Stunden reaktiviert sie ihre Seite aber wieder und teilt auch direkt ein paar Videos und Fotos.

Was jedoch nun auf dem Profil der 42-Jährigen fehlt, ist ihr Post, in dem sie nach dem Prozessende gegen ihren Vater und ihre Mutter austeilte. "Meine Familie hat mich verletzt! Es hat keine Gerechtigkeit gegeben und es wird sie wahrscheinlich auch nie geben", wetterte Brit. Durch Jamie und Lynne (68) habe sie viel durchmachen müssen. Jedoch habe sie nie offen mit ihren Eltern darüber geredet, wie sehr sie unter ihnen leiden musste, da sie dadurch "zerstört werden würden." Wutentbrannt schreibt die Musikerin abschließend: "Sie haben mir alles genommen."

Es ist nicht das erste Mal, dass Britney ihr Netz-Profil löscht. Bereits mehrere Male ging die Grammy-Gewinnerin diesen Schritt, doch reaktivierte ihren Account jedes Mal wenig später. Auch nach der Veröffentlichung ihrer enthüllenden Biografie "The Woman in Me" war ihre Instagram-Seite für ein paar Tage wie vom Erdboden verschluckt. Zuletzt deaktivierte Britney ihr Profil erst Anfang April – auch da durften sich ihre Fans schon kurze Zeit später über ihr Comeback freuen.

Rachpoot / MEGA Britney Spears und ihr Vater Jamie Spears, 2008

Instagram / britneyspears Britney Spears im Oktober 2023

Denkt ihr, Britney erklärt, warum sie ihr Netz-Profil gelöscht hat?



