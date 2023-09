Mit 66 Jahren: Désirée Nick zieht für den Playboy blank!

Désirée Nick (66) lässt die Hüllen fallen! Die deutsche TV-Bekanntheit hat schon oft bewiesen, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt. Auch in den sozialen Medien hat die Dschungelcamp-Teilnehmerin keinerlei Hemmungen – und zeigt sich auch mal oben ohne oder nur leicht bekleidet! Nun bekommen ihre Fans aber mehr zu sehen: Désirée hat sich für den Playboy komplett ausgezogen.

In der Oktoberausgabe der Zeitschrift wird die Schauspielerin das Coverblatt zieren. Damit ist Désirée mit 66 Jahren die älteste Frau, die jemals im deutschen Playboy auf dem Cover war! "Ich habe mich dazu entschlossen, um zu zeigen, dass Erotik zeitlos ist. Die Welt hat darauf gewartet!", erklärt sie stolz im Interview mit Bild. Désirée hatte sogar so viel Spaß an dem Nacktshooting, dass sie das in Zukunft öfter machen wolle.

Am Anfang habe die Reality-TV-Teilnehmerin allerdings gezögert, die Anfrage vom Playboy anzunehmen – vor allem wegen ihres Alters. "Ich gebe zu, ich habe nicht sofort zugeschlagen. Denn es ist schon in gewisser Weise eine Provokation, sich in meinem Alter dem Vergleich mit 20- bis 35-Jährigen, die dieses Feld ja normalerweise beackern, zu messen", erklärt Désirée. Dennoch sei sie jetzt megastolz.

Instagram / nickdesiree Désirée Nick im November 2022

ActionPress Reality-TV-Bekanntheit Désirée Nick

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, Unterhaltungskünstlerin

