Victoria Beckham lagert die Designermode im Hightech-Schrank

Sicherheit geht vor! Das findet Victoria Beckham (50), wenn es um ihre besonderen Schätze geht. Mit Schätzen sind ihre vielen Designerklamotten gemeint, die die Modedesignerin in ihrem Kleiderschrank verwahrt. Ihr Schrank ist aber durchaus nicht gewöhnlich – nein, es handelt sich hierbei um einen Tresor, dessen Innentemperatur geregelt werden kann und in dem jedes einzelne Kleidungsstück katalogisiert ist. In einem Interview mit The Times berichtete sie unter anderem von ihrem Hightech-Schrank. "Ich habe das Glück, viele Dinge zu besitzen, die ich in einem wärmegesicherten Lager aufbewahre", erklärt die ehemalige Sängerin.

Das ist aber nicht das einzig Besondere an dem Kleiderschrank: Alle Kleidungsstücke sind mithilfe modernster Technik erfasst. Damit ist es Victoria möglich, ihre Designerstücke online aufzurufen und einzusehen, welche Teile sich gerade in ihrem Schrank befinden. "Ich kann auf die Seite gehen und 'schwarzer Schuh' eintippen und dann werden mir alle schwarzen Schuhe aufgerufen", erklärt das Spice-Girl. Das System würde ihr zudem helfen, herauszufinden, welche Designerstücke ihre Tochter Harper (12) ihr gerade entwendet hat. Sie gab zu, dass ihr Mädchen ein besonderes Interesse an ihrer Taschenkollektion entwickelt hat.

Die kleine Harper scheint wohl nicht mehr so klein zu sein und scheint sich auch für die Welt der Mode zu interessieren – genau wie ihre Mama. Von vier Kindern ist Harper die Jüngste und wird als Nesthäkchen von ihren großen Brüdern beschützt. Auch ihr Vater David (48) betonte auf Instagram, wie groß seine kleine Tochter schon geworden sei. "Mein kleines Mädchen wird erwachsen. Jungs, macht euch bereit", schrieb er unter das Bild, das David und Harper zeigt. Doch wenn die Zwölfjährige nach ihrer Mama kommt, wird sie schon den Richtigen finden...

Instagram / victoriabeckham Victoria und Harper Seven Beckham

Instagram / davidbeckham David Beckham und Harper Beckham, 2024

