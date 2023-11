Désirée Nick teilt schon wieder gegen Thomas Gottschalk aus!

Der Stress geht in die nächste Runde! Désirée Nick (67) wurde vor wenigen Wochen eine besondere Ehre zuteil: Sie darf das Cover der aktuellen Ausgabe des Playboys zieren. Während die TV-Ikone wohl kaum stolzer auf ihren Auftritt in dem beliebten Nacktmagazin sein könne, stößt das anderen Promis eher auf: Thomas Gottschalk (73) stichelte bereits heftig gegen die Blondine, die sich in üblicher Manier natürlich zur Wehr setzte. Nun setzt Désirée noch einen drauf – und stichelt erneut gegen den Moderator!

"Er hat ja einen Werbevertrag für Hörgeräte seit Jahren. Und vielleicht will er einen Werbevertrag für Brillen", vermutet die Reality-TV-Bekanntheit im ntv-Podcast "Biz & Beyond". Doch das sollte nicht der einzige Spruch in Richtung des Blondschopfes gewesen sein: "Ich hoffe für ihn auf einen Werbevertrag für einen Treppenlift." Auch gegen Mike Krüger (71), Thomas' Co-Host, wettert sie: "Seine Frau, die Carina, ist ja eine attraktive Frau. Die ist ja nur zehn Jahre jünger als ich. Ich glaube, er hätte mit der Frau unheimlichen Ärger gekriegt, wenn er gesagt hätte, dass er die Bilder scharf findet."

Der Wetten, dass..?-Moderator gab in seinem Podcast "Die Supernasen" gegenüber seinem Co-Moderator einen kritischen Kommentar über die ehemalige Promis unter Palmen-Kandidatin ab und fragt Mike: "Aber Désirée Nick nackt zu sehen: Hast du einen schweren Schock?" Danach ließ es sich die 67-Jährige nicht nehmen, die beiden als "Alte Säcke" zu bezeichnen.

Anzeige

Instagram / nickdesiree Désirée Nick im November 2022

Anzeige

Joyn / Richard Hübner Désirée Nick, "Lip Sync Stories"-Teilnehmerin

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk, Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de