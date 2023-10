Micaela Schäfer träumt von Webcam-Show mit Désirée Nick

Sie hat genaue Vorstellungen! Micaela Schäfer (39) ist nicht nur für ihre Teilnahme an diversen Reality-TV-Shows wie Das Dschungelcamp bekannt, sondern vor allem auch für ihre Freizügigkeit. Denn Deutschlands bekannteste Nacktschnecke heizt ihren Fans auf OnlyFans regelmäßig mit sexy Aufnahmen ordentlich ein und holt sich dafür auch gerne mal eine Partnerin an ihre Seite. Nun verrät Micaela gegenüber Promiflash, wen sie sich als Unterstützung für ihren heißen Content wünschen würde!

Promiflash trifft die TV-Persönlichkeit auf der "Visit X: Night of the Nights"-Party und will wissen, wen sie sich für das gemeinsame Liebesspiel vor der Kamera vorstellen könnte: "Ich hoffe irgendwann mit Désirée Nick (67) zusammen eine Webcam-Show machen zu können", erklärt das Model. Die Kabarettistin sei ihr großes Vorbild. Außerdem war Micaela von Désirées Playboy-Auftritt begeistert: "Ich finde ihre Playboy-Fotos super, vor allen Dingen, weil sie nicht tot retuschiert sind."

Dass die DJane nicht viel von bearbeiteten Fotos hält, erzählte sie bereits in einer Folge der Realityshow B:REAL – Echte Promis, echtes Leben. "Der Fotograf hat großes Retuschierverbot bei mir. Ich hasse es, wenn meine Taille dünner gemacht wird, wenn meine Beine dünner gemacht werden, ich gestreckt werde", stellt sie bei einem Fotoshooting klar.

Anzeige

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, Erotik Model

Anzeige

Instagram / nickdesiree Désirée Nick im November 2022

Anzeige

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, Erotik Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de