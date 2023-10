Profifußballer bot Alisha Lehmann 100.000 Dollar für Sex!

Alisha Lehmann (24) ist gefragter denn je! Die Schweizerin steht seit einigen Jahren im Scheinwerferlicht. Sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei ihrem Verein Aston Villa ist die Fußballerin ein Star und begeistert ihre Fans abseits des Platzes zudem mit ihren heißen Looks. Und dabei fällt sie auch internationalen Promis auf: Alisha bekam einmal 100.000 Dollar für eine heiße Nacht angeboten – von einem Profifußballer!

Das enthüllt die Blondine nun in Shirin Davids (28) Podcast "DirTea Talk". Sie sei in Miami im Urlaub gewesen und habe eine Nachricht von einem Sportler bekommen, den sie zwar gekannt habe – jedoch nicht persönlich. Als sie nicht geantwortet habe, habe der Kickerstar ihrem Security geschrieben: "Die Nachricht war: 'Ich zahle Alisha 100.000 für eine Nacht. Und ich so: Keine Chance!' " Um wen es sich bei dem Verehrer gehandelt habe, verrät sie nicht.

Und damit ist Alisha nicht alleine: Denn Shirin selbst wurde von dem gleichen Fußballer offenbar einmal in Paris an seinen Tisch gebeten. Die Rapperin habe aber abgelehnt. "Ich setze mich ganz bestimmt nicht an den Tisch von irgendeinem Fußballer", stellt die "Lächel doch mal"-Interpretin klar.

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

Getty Images Alisha Lehmann, Profifußballerin

Instagram / shirindavid Shirin David, Rappperin

