Hummels und. Co.: Neue Baller League startet mit Mega-Promis

Gestern startete die Baller League. Dabei handelt es sich um das neue Herzensprojekt von Mats Hummels (35) und Lukas Podolski (38). So funktioniert's: Zwölf Teams treten an elf Spieltagen für zwei Halbzeiten à 15 Minuten gegeneinander an. Auf einem kleinen Indoor-Platz wird sechs gegen sechs gespielt, die Regeln werden von wechselnden Challenges dominiert. Angeführt werden die Teams von diesen Promis!

Geballte Fußball-Starpower verspricht das Team "Streets United" unter der Leitung von Lukas und Alisha Lehmann (25). Das nächste Team trägt den Namen "Beton Berlin" und wird angeführt von Comedian Felix Lobrecht (35) und Rapper Kontra K (36). Unter dem Titel "Gönrgy Allstars" werden die Internetbekanntheiten MontanaBlack (35) und Sascha Hellinger um den Sieg kämpfen. Max Kruse (35) und Knossi (37) managen das Team "Hollywood United".

Auch die Spieler Kevin-Prince Boateng und Christoph Kramer (32) sind mit von der Partie. Zu den Trainern gehören außerdem ehemalige Fußballgrößen wie Stefan Effenberg (55) und Hans Sarpei (47). "Wir wollen zurück zu den Wurzeln – ehrlicher, schneller und spannender Fußball", beschreibt Co-Founder Felix Strack bei DAZN die neue Liga.

Alisha Lehmann, Fußballerin

Max Kruse, Oktober 2023

Stefan Effenberg, Sportler

