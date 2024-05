Noch ein neuer Look: Megan Fox ist jetzt wieder brünett!

Megan Fox (37) ist aktuell wohl am Experimentieren. Die Schauspielerin soll aktuell versuchen, ihre Beziehung zu Machine Gun Kelly (34) zu retten, nachdem sie ihre Verlobung gelöst hatten. Auch mit ihrem Äußeren scheint der Filmstar aktuell auf Veränderung zu setzen. Während sie erst kürzlich ihre Haarfarbe änderte, zeigt sie sich nun schon wieder mit einer neuen Frisur! "Sie ist wieder brünett", schreibt Megan zu einer Bilderstrecke auf Instagram. Darauf zeigt sich die "Transformers"-Darstellerin mit einem braunen Bob und einem Pony! "Wow, sie sieht einfach in allem gut aus", schwärmt ein Fan begeistert.

Erst kurz nach der Bekanntgabe der Verlobungslösung präsentierte sich Megan in einem neuen Look. Die 37-Jährige entschied sich für eine Kurzhaarfrisur in einem eisigen Blau, welches perfekt ihre Augen unterstrich. "Ich begebe mich in meine Jedi-Ära", erklärte der Hollywoodstar zu diesem Zeitpunkt im Netz.

"Megan überdenkt derzeit alles in ihrem Leben", verriet vor wenigen Wochen ein Insider gegenüber Us Weekly und betonte, dass Megan aktuell "ihre Freiheit" haben wolle. Und die lebt sie aktuell wohl voll und ganz aus – zumindest was ihre Frisur anbelangt. Mit MGK scheint es dagegen noch nicht wieder allzu rundzulaufen. "Die Stimmung zwischen den beiden wurde immer toxischer und sie stritten sich oft", erklärte die Quelle. Die Beziehung der beiden gleiche einer Achterbahn. Das versuchen die zwei aber mit einer Therapie in den Griff zu bekommen.

Anzeige Anzeige

Instagram / meganfox Megan Fox, 2024

Anzeige Anzeige

Frank Vasquez / BACKGRID Megan Fox und Machine Gun Kelly im November 2023 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Megans neuer Look? Das Braun steht ihr großartig! Mir gefiel das Blau besser... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de