Koch Alfons Schuhbeck erstmals seit Haftantritt gesichtet!

Alfons Schuhbeck (75) ist zurück in der Öffentlichkeit – zumindest für einen kurzen Moment. Fotografen lichten den ehemaligen Star-Koch bei einem Freigang aus dem Gefängnis ab. Das Foto liegt der Bild-Zeitung vor – laut Informationen des Blatts sei der frühere Restaurantbesitzer am Sonntagmorgen von Freunden abgeholt worden. Es ging zum Münchner Platzl, um dort mit Bekannten seinen 75. Geburtstag in seinem "Gewürzladen" nachzufeiern. "Es geht mir gut", teilt der Essensliebhaber der Zeitung mit.

Der frühere FC Bayern München-Angestellte wurde am 2. Mai 75 Jahre alt. Den Tag selbst verbrachte er im Gefängnis. Dem früheren Koch ist es aktuell erlaubt, das Gefängnisgelände einmal im Monat zu verlassen. Hält er sich weiterhin an seine Auflagen, könnte ihm bald sogar ein Hafturlaub gewährt werden, will die Zeitung wissen. Das würde bedeuten, dass er zwei Nächte außerhalb der Justizvollzugsanstalt verbringen könnte.

Alfons sitzt seit dem 23. August 2023 im Gefängnis. Der gebürtige Bayer wurde für eine Steuerhinterziehung von 2,3 Millionen Euro für drei Jahre Haft verurteilt. Nach dem Urteil hielt der Ex-Koch sich bedeckt. "Er spricht nicht mit uns über seine anstehende Haft. Menschlich gesehen ist das schon sehr traurig", sagten Freunde gegenüber der Bild-Zeitung.

Getty Images Alfons Schubeck im November 2020

Getty Images Alfons Schuhbeck, Oktober 2022

