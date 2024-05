Lulu Lewe lässt ihre "Let's Dance"-Zeit Revue passieren

Lulu Lewe fällt der Abschied nicht leicht. Gemeinsam mit Massimo Sinató (43) kämpfte die Sängerin bei Let's Dance um den Sieg. Vergangenen Freitag musste die Blondine das berühmt-berüchtigte Tanzparkett aber räumen und die Show verlassen. Wenige Tage nach diesem Schock meldet sich Lulu nun in ihrer Instagram-Story bei ihren Fans: "Ich bin echt traurig, aber ich habe von meiner Seite aus alles gegeben und ich habe eine wundervolle Erfahrung gemacht." Das TV-Format sei ein unglaubliches Abenteuer für sie gewesen. "Was ich hier alles gelernt habe und ich bin an meine Grenzen gekommen und ich habe trotzdem nie aufgegeben", führt Lulu weiter aus und schwärmt von ihrem Profi, der sie auf ihrer Reise begleiten durfte.

Eine Person werde Lulu aber ganz besonders vermissen. "Ich wünsche mir einfach vom ganzen Herzen, dass es Tony (28) bald wieder besser geht", äußert sich die Schwester von Sarah Connor (43). "Er hat uns alle so bereichert und ich habe ihn so sehr in mein Herz geschlossen", schwärmt Lulu. Auch für den Komiker hat es sich bei "Let's Dance" ausgetanzt. Für ihn endete die Reise allerdings aufgrund seiner Gesundheit, weswegen Ann-Kathrin Bendixen für ihn nachrückte.

Für Lulu sei das Ende ihrer "Let's Dance"-Reise nicht überraschend gewesen. "Ich bin natürlich wirklich sehr, sehr traurig, aber mir war es irgendwie schon klar, ich wusste es", erklärte sie im Anschluss der Sendung gegenüber RTL. Tatsächlich wäre es für Lulu bereits vor Wochen nach dem Partnertausch Schluss gewesen. In der Episode war allerdings niemand rausgeflogen – die Anrufe waren der darauffolgenden Show gutgeschrieben worden und die Musikerin hatte sich damit retten können.

RTL / Willi Weber Lulu Lewe und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

ProSieben / Willi Weber Frauke Ludowig, Lulu Lewe und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

