Ausweis verrät: Hat Heidi Klum Toms Nachnamen angenommen?

Heidi Klum (50) und Tom Kaulitz (34) scheinen überglücklich miteinander zu sein. An Weihnachten im Jahr 2018 hatte der Tokio Hotel-Star um die Hand des Supermodels angehalten. Nur wenige Monate später folgte dann die Traumhochzeit auf Capri. Trotz ihrer Eheschließung behielt die Germany's Next Topmodel-Jurorin öffentlich ihren Nachnamen Klum. Nun kommt jedoch heraus: Eigentlich heißt die vierfache Mutter schon lange Kaulitz! In ihrer Instagram-Story veröffentlicht Heidi nämlich einen Ausschnitt ihres Personalausweises, auf dem deutlich der Nachname ihres Liebsten zu erkennen ist. In den USA scheint Heidis Namensänderung auf dem Papier schon seit einiger Zeit bekannt zu sein, denn dem US-Magazin The Blast lagen bereits wenige Monate nach der Hochzeit die entsprechenden Gerichtsdokumente vor.

Ob mit oder ohne geteilten Nachnamen – Heidi und Tom führen bereits seit einigen Jahren eine glückliche Ehe. In diesem Jahr erreichte das Hollywood-Paar sogar einen echten Meilenstein in ihrer Beziehung: Sie feierten ihren fünften Hochzeitstag! Wie sie den Tag verbrachten, verriet Tom in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". "Wir sind in Südtirol gewesen, richtig schön im Schnee, und zwar im Örtchen, in dem Heidi das Skifahren gelernt hat", schwärmt der Gitarrist im Gespräch mit seinem Bruder Bill (34). Aus dem entspannten Wellnessurlaub wurde jedoch eine wilde Partyreise. Amüsiert erinnert sich der frühere Teenie-Star: "Wir haben wirklich Bier und Schnaps im Mix getrunken [...] Da kamen dann alle vorbei aus dem ganzen Dorf zum gemeinsamen Saufen, weil sich herumgesprochen hat 'Heidi und Tom sind da'."

Nicht nur in der Liebe könnte es für Heidi offenbar nicht besser laufen. Auch beruflich verzeichnet die Moderatorin auch nach über 25 Jahren im Showgeschäft immer wieder zahlreiche Erfolge. Erst vor wenigen Tagen teilte die gebürtige Bergisch Gladbacherin ihren Fans stolz auf Instagram mit: Bei Madame Tussauds gibt es jetzt die dritte Wachsfigur von dem Topmodel! In Berlin, New York und nun auch Amsterdam dürfen sich die Besucher über Heidis Ebenbild freuen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei den Fashion Trust U.S. Awards 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Heidi sich öffentlich noch Klum nennt? Ich kann es total verstehen. Es ist ja auch ihr Künstlername. Ich finde es irgendwie komisch. Warum nimmt sie denn dann den Namen an? Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de