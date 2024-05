Wegen Met Gala? Rihanna zeigt sich mit knallpinken Haaren

Rihanna (36) scheut sich nicht vor ausgefallenen Looks! Ihren besonderen Stil zeigte die Sängerin auch vor kurzem wieder, als sie mit pinken Haaren auf den Straßen New Yorks unterwegs war. In Fotos, die auf X kursieren, kombinierte die zweifache Mama ihre neue Frise zu einem lässigen Outfit ganz in Schwarz – zumindest bis auf ihre Turnschuhe. Die sind so knallig pink wie ihre Haare. Wie Fans auf der Plattform schnell festgestellt haben, handelt es sich bei der neuen Haarfarbe allerdings nur um eine Perücke. Ob das schon der erste Hinweis auf Rihannas Met-Gala-Look ist? Immerhin steigt das Event schon morgen Abend und Rihanna wird eine der Teilnehmerinnen sein.

Über die Jahre begeisterte die "Diamonds"-Sängerin immer wieder mit ihren kreativen Looks zur Met Gala. Im vergangenen Jahr erschien Rihanna in einem weißen Valentino-Kleid, dessen Überwurf aussah, als wäre sie mit aus Marmor gehauenen Blumen bedeckt gewesen. Dieses Jahr will sie den Fokus allerdings auf etwas anderes legen. "Ich werde das Kleid dieses Jahr wirklich einfach halten. Ich denke, es wird darauf hinauslaufen, was ich mit meinen Haaren und dem Make-up mache", verriet sie gegenüber Extra Ende des vergangenen Monats.

Die Met Gala zählt als das größte Fashion-Event des Jahres! Demnach ist auch die Gästeliste extrem exklusiv. Dieses Jahr sollen neben Rihanna zum Beispiel auch Beyoncé (42), Josh O’Connor und Taylor Russell (29) erscheinen. Das diesjährige Thema ist "Sleeping Beauty: Reawakening Fashion" – gewünscht ist alles von floralen Mustern bis zu vintage Roben aus den Archiven der Designer. Zendaya (27), Chris Hemsworth (40), Bad Bunny (30) und Jennifer Lopez (54) sind die Hosts des Abends und werden als solche ebenfalls über den roten Teppich laufen.

Getty Images Rihanna bei der Met Gala 2023

Neilson Barnard/Getty Images Zendaya auf der Met Gala 2018

