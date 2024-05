Diese zwei Rollen hätte Jake Gyllenhaal beinahe gespielt!

Jake Gyllenhaal (43) hat eine beeindruckende Schauspielkarriere hinter sich. Durch Filme wie "Nightcrawler – Jede Nacht hat ihren Preis" und "Brokeback Mountain" erlangte er weltweite Bekanntheit. Doch auch Stars wie Jake bekommen nicht immer das, was sie wollen! In der "Howard Stern Show" verrät er, welche zwei großen Rollen ihm entgangen sind. Für den Charakter Christian im Musical "Moulin Rouge" stand Jake neben Ewan McGregor (53) und Heath Ledger (✝28) in der engeren Auswahl. Außerdem bewarb er sich als Batman in Christopher Nolans (53) "Dark Knight"-Trilogie, wo er bis zu den Probeaufnahmen kam und sogar das Kostüm anprobieren durfte. Beide Filme gingen an dem Schauspieler vorbei – und das war gar nicht so leicht für ihn. "Ich war enttäuscht, dass ich sie nicht bekommen habe", gesteht er.

Letztendlich blieb ihm aber nichts anderes übrig, als zu lernen, damit umzugehen. "Man lernt zu sagen: 'Ich kann versuchen, für eine andere Rolle vorzusprechen. Ich werde etwas anderes bekommen.' Ich meine, das ist die Sache. Man muss diese Einstellung beibehalten", erklärt Jake. Die Nachrichten, für die jeweiligen Rollen nicht gecastet worden zu sein, bekam der "Prisoners"-Darsteller von den beiden Regisseuren selbst überbracht. Der Anruf von Christopher habe ihm bewusst gemacht, wie weit er gekommen war, und ihn motiviert, weiterzumachen. "Wenn man so weit kommt, ist es wirklich möglich, irgendwann etwas zu bekommen. Es ist nicht so, dass sie sagen: 'Oh, vielen Dank'. Sie sagen: 'Ich habe diese Aspekte an dir gesehen, die ich in der Rolle unbedingt haben wollte und die ich wunderbar finde'", erläutert er weiter.

Obwohl Christian Bale (50) ihm damals die Rolle des Batman wegschnappte, hat Jake vielleicht heute die Chance, ins Universum der DC-Helden einzutauchen. Denn: Es ist ein Reboot des "Batman"-Franchises geplant! Im Interview mit Screen Rant wurde der 43-Jährige gefragt, ob er immer noch Lust hätte, den Superhelden darzustellen. "Es wäre mir eine Ehre, Batman zu spielen. Aber es schüchtert mich auch ein bisschen ein. Die Rolle haben schon so viele große Schauspieler verkörpert", offenbarte Jake damals. Ob er den Job diesmal bekommt, bleibt aber abzuwarten.

Getty Images Jake Gyllenhaal, Schauspieler

Getty Images Jake Gyllenhaal, Schauspieler

