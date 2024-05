So geht TikTokerin Dylan Mulvaney mit Hasskommentaren um!

Dylan Mulvaney (27) kennt sich mit Hass auf Social Media aus. Die Transfrau dokumentiert in ihren TikTok-Videos ihre Transition, was viele Zuschauer auf der Plattform verärgert. Im Gespräch mit E! News verrät sie nun, wie sie mit der Hetze umgeht. "Ich lese nie die Kommentare und google auch nicht meinen Namen", erzählt sie. Sie habe lange überlegt, wie sie mit ihren Fans in Kontakt treten kann, ohne die Hasskommentare lesen zu müssen. Die Lösung: Dylan beschäftigt eine Assistentin, die ihre Social-Media-Kanäle beobachtet und ihr nur die positiven Mitteilungen zeigt.

Mit 10 Millionen Followern ist Dylan eine der erfolgreichsten Creatorinnen auf TikTok. Deshalb wurde sie Ende des vergangenen Jahres als eine der 30 einflussreichsten Amerikanerinnen unter 30 ausgezeichnet. Im Interview mit Forbes sprach sie aus diesem Anlass offen über ihre Ziele: "Ich hoffe einfach, dass die Leute meine Videos anschauen und sich inspiriert fühlen, einen neuen Teil von sich selbst zu entdecken – ob sie trans sind oder nicht." Sie erklärte außerdem, dass sie ihren Followern für ihre Unterstützung sehr dankbar sei.

Den größten Shitstorm erlebte Dylan, als sie von der amerikanischen Biermarke Bud Light als Werbegesicht engagiert wurde. Wie Forbes berichtete, reagierten damals viele Amerikaner mit einem Boykott der Firma und drohten der TikTokerin Gewalt an. Sogar Promis mischten sich in die Sache ein. Kid Rock (53) postete ein Video auf X, in dem er Bierdosen mit einem Maschinengewehr abschoss. Dazu verkündete der "All Summer Long"-Interpret: "Lasst mich etwas sagen, das so klar und deutlich wie möglich ist: Scheiß auf Bud Light!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Dylan Mulvaney, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Dylan Mulvaney bei den Grammys 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Dylans Strategie, mit negativen Kommentaren umzugehen? Sehr schlau. Sie sollte weiterhin ihre Hater ignorieren. Ich finde es seltsam, dass sie die Kommentare nicht liest. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de