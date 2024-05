Dua Lipa moderiert und performt bei "Saturday Night Live"!

Was für eine aufregende Woche für Dua Lipa (28)! Am Samstagabend moderierte die Sängerin die Abendshow "Saturday Night Live" in New York City und trat gleichzeitig als musikalischer Gast auf. Es ist normalerweise ungewöhnlich, dass der Gastgeber des Abends auch die musikalische Darbietung übernimmt, aber Dua schien dafür perfekt vorbereitet zu sein. "Es war immer ein Traum für mich, SNL zu moderieren, und jetzt sind wir hier", erklärte sie vorher in einem Interview mit NBC News. Mit ihren offenen roten Haaren und einem schwarzen Kleid mit tiefem Beinschlitz schritt sie die Treppe hinunter und begrüßte ihr Publikum mit ihrem besonderen Charme – dann begann sie mit dem traditionellen Monolog, den jeder Gastgeber zu Beginn der Show halten muss.

Während ihres Monologs ging sie vor allem auf die Hasskommentare ein, die sich über die Jahre im Internet angesammelt hatten. "Es gibt Leute im Internet, die meine Tanzeinlagen als faul bezeichnen und sagen: 'Gib uns nichts!' Aber ich habe euch nicht 'nichts' gegeben – ich habe euch das beste Meme überhaupt gegeben!", rechtfertigte sich die "Houdini"-Interpretin und spielte auf ein Internetvideo an, das viral ging. "Und jetzt bin ich hier: Ich moderiere, ich performe [...] Ich mache alles! Also verspreche ich euch heute: Ich werde alles geben!", beendete Dua ihren Monolog und leitete zu den Comedy-Sketches über.

Passend zu ihrem Debüt als Moderatorin bei SNL veröffentlichte die Sängerin am Freitag ihr drittes Studioalbum "Radical Optimism". "Viele Leute fragen mich, was 'Radical Optimism' eigentlich bedeutet. Für mich bedeutet es, in jeder Situation das Gute zu sehen", erklärte sie in der Show. Am Ende des Abends präsentierte sie noch zwei neue Titel aus ihrem Album: Zuerst den dynamischen Song "Illusion", den sie bereits veröffentlicht hatte. Mit "Happy For You" schloss sie ihre Performance ab. Beide Lieder sang sie begleitet von einem Frauenchor und legte dazu noch eine aufwendige Choreografie hin.

Instagram / dualipa Dua Lipa, Saturday Night Live 2024

Getty Images Dua Lipa 2023

