Wie plant Amanda Abbington die Hochzeit mit ihrem Jonathan?

Läuten hier bald die Hochzeitsglocken? Die Schauspielerin Amanda Abbington (50) ist seit 2021 mit dem Stuntman Jonathan Goodwin (44) verlobt. In einem Interview mit der Zeitschrift OK! teilt die Sherlock-Darstellerin süße Details der laufenden Hochzeitsvorbereitung. Wo wird die Trauung stattfinden? "In dem Haus einer Freundin von mir – sie hat eine wundervolle Farm, auf der wir hier in England feiern werden", kündigt sie an. Auch die Trauzeugin steht bereits fest. "Das wird die Schauspielerin Sue Vincent [...], die auch die Patentante meines Sohnes ist. Wir sind schon seit über 30 Jahren befreundet", führt sie aus. Einen Termin für den großen Tag nennt sie hingegen noch nicht.

Das Paar legte die Hochzeitsvorbereitungen in den vergangenen Jahren aus tragischen Gründen auf Eis. Jonathan erlitt im Jahr 2021 nach einem Stuntunfall schwere Verletzungen an der Wirbelsäule, wodurch er auf einen Rollstuhl angewiesen war. Jetzt befindet er sich aber auf dem Weg der Besserung. "Wir wissen noch nicht, ob es ein großes oder kleines Fest wird. Wir planen noch und genießen einfach, dass es ihm besser geht und er wieder fit und stark wird", öffnet sie sich im Interview.

Vor ihrer Beziehung mit dem Stuntman war Amanda mit dem Schauspieler Martin Freeman (52) liiert. Die beiden waren von 2000 bis 2016 ein Paar – sie haben zwei gemeinsame Kinder. Der Serienstar kämpfte damals sehr mit dem Liebes-Aus. "Es war die Trennung von Martin und dann die Erkenntnis, dass ich mich selbst in Ordnung bringen musste, weil ich ein bisschen durcheinander war. Ich habe mich gehasst", gab sie im Podcast "Full Disclosure" zu.

Instagram / amanda_abbington74 Jonathan Goodwin und Amanda Abbington im Mai 2022

Getty Images Amanda Abbington im Juni 2023 in London

