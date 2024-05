"Bakterielle Entzündung": Heinz Hoenig braucht neue Aorta

Es gibt neue Informationen zu Heinz Hoenigs (72) Gesundheitszustand. Vor wenigen Tagen wurde der Schauspieler per Helikopter in ein Berliner Krankenhaus geflogen. Dort wartet der "Das Boot"-Darsteller auf eine lebensrettende Operation am Herzen. Im Bild-Interview erklärt seine Frau Annika Kärsten-Hoenig, wie verzwickt die Situation ist: "Heinz hat eine Entzündung im Körper, die sich auf die komplette Aorta ausgebreitet hat. Heinz hatte 2012 eine Herz-OP, in der er einen Stent gesetzt bekam. Jetzt, durch die bakterielle Entzündung, ist dieser beschädigt, Blut und Flüssigkeit sind aus dem Stent ausgetreten." Vor zwei Tagen sei notdürftig ein neuer Stent eingesetzt worden, doch der helfe nicht auf lange Sicht. "Seine komplette Aorta muss ausgewechselt werden. Das ist natürlich mit einem hohen Risiko verbunden", weiß Annika.

Die lebensrettende Operation sollte eigentlich schon am Freitag stattfinden, wurde aber verschoben, da Heinz zu schwach gewesen war. Ein neuer Termin sei noch nicht festgelegt, wie Annika dem Blatt erzählt: "Das können die Ärzte im Moment nicht genau sagen, das hängt von seiner körperlichen Verfassung ab. Ob er stabil genug ist und seine Werte stimmen. Diese schwanken von Tag zu Tag." Annika mache momentan eine "Achterbahnfahrt" der Gefühle durch. Sie habe im Vorfeld mit ihrem Mann über eine solche Situation gesprochen und wisse daher: "Der Heinz will leben! Wir beide, das ist eine Verbindung, die man nicht in Worte fassen kann. Wir stehen für einander ein, in guten Zeiten. Und jetzt auch. Jetzt kämpfen wir. Der Heinz für uns und ich für ihn."

Die Operation soll mindestens 100.000 Euro kosten. Heinz' Ehefrau ist sich sicher, dass der Eingriff noch deutlich teurer werden könnte. Da der Filmstar nicht krankenversichert ist, bat sein Management im Vorfeld um Spenden für die Finanzierung. Erste Geldbeträge seien bereits angekommen. "Menschen spenden für ihn, denken an ihn, sie senden ihm Kraft, beten für ihn und zünden eine Kerze an. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich dafür bin", schwärmt Annika in dem Interview und fügt hinzu: "Diese überwältigende Anteilnahme der Öffentlichkeit macht mich schon sehr sprachlos. Mich erreichen wirklich Hunderte Nachrichten von Menschen, die mit Heinz bangen."

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

Ot,Ibrahim Heinz Hoenig mit seiner Frau Annika, September 2021

