Apache 207 und Ayliva brechen mit "Wunder" Streaming-Rekord

Was für ein Wunder – sie sind das Gesprächsthema im Deutschrap! Ayliva (26) und Apache 207 (26) knackten in der vergangenen Woche einen Mega-Rekord. Am 26. April veröffentlichten die beiden Sänger ihre erste gemeinsame Single "Wunder". Die Fans waren so begeistert, dass die Streams im Laufe der Woche durch die Decke gingen. Der Song wurde bereits nach drei Tagen mehr als sechs Millionen Mal gestreamt. Seit Freitag steht fest: Auf Spotify hat das Duo innerhalb einer Woche einen ultimativen Deutschrap-Rekord aufgestellt – sie erreichten 11,81 Millionen Streams auf der Plattform!

Der Song heißt nicht nur "Wunder", sondern grenzt mit seinen Erfolgen beinahe an eins: Schon am Veröffentlichungstag knackte der Song die Marke von 3,3 Millionen Abrufen – er wurde innerhalb von 24 Stunden zum meistgestreamten Lied am Veröffentlichungstag in Deutschland. Auch auf YouTube schaffte es das Lied in die Trending-Charts mit 500.000 Klicks auf das Musikvideo. Nach einer Woche liegen die Klicks bei knapp drei Millionen.

Damit übertrifft Apache sogar sich selbst mit seinem Duett mit Udo Lindenberg (77). Apache und Udos "Komet" befindet sich inzwischen schon seit 67 Wochen in den deutschen Single-Charts. Laut einer Pressemitteilung von GfK Entertainment stand er 18 Mal an der Spitze und damit öfter als jeder andere Song in der Hitliste. Fest steht, dass ihr Duett zu den erfolgreichsten deutschen Nummer-eins-Hits aller Zeiten gehört – wird "Wunder" diesen Rekord auch noch brechen können?

Instagram / ayliva_ Ayliva, Musikerin

Instagram / udolindenberg Udo Lindenberg und Apache 207, Musiker

