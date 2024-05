Kevin Bacon und Ehefrau Kyra Sedgwick hatten Sex am Filmset!

Kevin Bacon (65) und Kyra Sedgwick (58) sind seit fast 36 Jahren verheiratet. Ein Geheimnis ihrer langjährigen Beziehung plaudert die Schauspielerin nun zu Gast bei "Watch What Happens Live" aus. Eine Zuschauerin fragt die berühmte Blondine, ob sie und ihr Mann schon einmal in ihrem Wohnwagen am Set Sex hatten, und sie antwortet cool: "Ja, natürlich!" Dazu erwähnt sie den Song "If the Trailer's Rockin' Don't Come Knockin'", was auf Deutsch so viel heißt wie: "Wenn der Wohnwagen wackelt, klopf lieber nicht an!"

Das Ehepaar genießt die berufliche Zusammenarbeit. Kennengelernt hatten sie sich in den späten 80er-Jahren am Set von "Lemon Sky". Doch auch für "Murder in the First", "Der Dämon in mir" und "Cavedweller" standen sie bereits gemeinsam vor der Kamera. Ihr jüngstes Projekt ist der Streifen "Connescence". Wie Deadline berichtete, wird Kevin in dem Film einen Wachmann verkörpern und Kyra die Rolle einer Urologin übernehmen. Die beiden Hollywoodstars verkündeten gegenüber der Website: "Wir freuen uns sehr darauf, zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder zusammen zu drehen und ein so witziges, bewegendes und originelles Drehbuch zum Leben zu erwecken."

Trotz seiner langjährigen Liebe scheut sich der "Footloose"-Star davor, anderen Menschen Beziehungstipps zu geben. "Die einzig wahre Antwort darauf ist keine Antwort. Denn das Letzte, was ich will, ist mir irgendein Zitat zu überlegen, das eine 30-jährige Beziehung zusammenfasst", hatte er im Gespräch mit Fox News erklärt. Er hätte es als respektlos seiner Ehefrau gegenüber empfunden, sich eine Antwort auszudenken. Ein richtiges Geheimrezept für eine glückliche Ehe würde es seiner Meinung nach nicht geben.

Anzeige Anzeige

Frazer Harrison / Getty Images Schauspieler Kevin Bacon und Kyra Sedgwick bei den Golden Globes 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Bacon im Mai 2011

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr mit dieser Beichte gerechnet? Nee, niemals! Cool, dass sie so offen darüber spricht. Ja klar, Kevin und Kyra sind total lustig drauf. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de