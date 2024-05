Wie viel verdient Andrea Kiewel beim "ZDF-Fernsehgarten"?

Andrea Kiewel (58) ist ein bekanntes Gesicht im TV. Seit 24 Jahren moderiert sie den ZDF-Fernsehgarten und ist damit eine von vielen Moderatorinnen des Senders. Laut Recherchen von Welt ist nun bekannt, wie viel Jahresgehalt jeder von ihnen bekommt. Demnach soll Andrea 400.000 Euro verdienen. Das wären für 20 Sendungen im Jahr also 20.000 Euro pro Show. Giovanni Zarrella (46) soll mit rund 300.000 Euro pro Jahr am wenigsten verdienen und Markus Lanz (55) mit 1,9 Millionen Euro Jahresgehalt der Spitzenverdiener sein.

Andrea liegt mit ihrem Verdienst damit eher am unteren Ende der Gehaltsliste. Was aber nicht bedeutet, dass sie nicht für ihren Job brennt. Wie t-online berichtet, sei die Moderatorin nach eigenen Angaben wie für das Projekt gemacht: "Es ist, als sei der ZDF-Fernsehgarten für mich erfunden worden."

Gemeinsam mit ihrem Ehemann lebt Andrea seit einigen Jahren in Israel. Trotz der angespannten Lage vor Ort und der Bedrohungen durch den Krieg in Gaza könne sie sich keinen besseren Wohnort vorstellen. "Ich lebe in Israel, weil ich das will. Hier bin ich zu Hause. Als Jüdin, als Ost-Berlinerin, als Mensch, als Andrea", schwärmte sie im Interview mit dem Magazin. Andrea habe in ihrer Wahlheimat Freunde und Familie gefunden. Für die Dreharbeiten des ZDF-Fernsehgartens reist sie immer wieder nach Deutschland.

Zengel, Dirk / ActionPress Andrea Kiewel beim "ZDF Fernsehgarten"

Instagram / kiwi_andrea Andrea Kiewel posiert

