"Haus des Geldes"-Star Maria Pedraza ist wieder vergeben!

Maria Pedraza (27) schwebt wieder auf Wolke sieben! Gemeinsam stand die Schauspielerin mit Jaime Lorente (31) schon so einige Male vor der Kamera: Sowohl in der Netflix-Serie Élite als auch in der Hit-Show Haus des Geldes waren die beiden Co-Stars. Doch auch im wahren Leben verstanden sich Maria und Jaime gut: Die beiden waren einige Zeit ein Paar, bis sie sich vor zweieinhalb Jahren trennten. Seitdem wurde es recht ruhig um das Liebesleben des Serienstars – bis jetzt: Maria ist wieder vergeben!

Auf ihrem Instagram-Account macht die 27-Jährige ihre Beziehung zu dem Schauspieler Jason Fernandez offiziell. Auf dem süßen Selfie kuscheln die beiden Turteltauben innig vor einem Spiegel. Die Fans freuen sich für Maria und ihre neue Liebe. "Wie schön!", "Was für ein Glück, dass du deinen Fitnesspartner und Lebenspartner gefunden hast" oder "Wie wundervoll!", sind nur einige der zahlreichen Kommentare.

Bereits im September deutete die Beauty an, wieder in festen Händen zu sein. Das Bild zeigt, wie Maria ihre Beine über den Schoß eines Mannes schlägt und dabei einen Strauß weißer Blumen in der Hand hält. "Das ist der Startschuss, auf den ich gewartet habe", kommentierte daraufhin ein User unter dem Schnappschuss.

Getty Images Maria Pedraza, Schauspielerin

Instagram / mariapedraza_ Maria Pedraza und ihr Freund

Instagram / mariapedraza_ Maria Pedraza und ihr Freund

