Am 19. Juli geht die spanische Erfolgsserie Haus des Geldes in die dritte Runde. Neben den actionreichen Szenen in Staffel eins und zwei, die einen Überfall einer Gruppe Krimineller auf eine Banknotendruckerei zeigten, ging es in der Serie aber auch romantisch zu. Denver-Darsteller Jaime Lorente (27) verliebte sich in seine Geisel Mónica Gastambide (Esther Acebo). Die Blondine verfiel dem charmanten Verbrecher und ging eine Beziehung mit ihm ein. Zwar hat sich der Schauspieler im wahren Leben in eine andere Frau verliebt, aber seine Angebetete hat er auch am Set des Bankraub-Dramas kennengelernt!

Jaimes Auserwählte ist keine Geringere als Maria Pedraza (23). Die Schauspielerin verkörpert in der Serie "Haus des Geldes" Alison Parker, Tochter des britischen Botschafters, die ebenfalls als Geisel gefangen genommen wurde. Nachdem die beiden Turteltauben schon im Herbst 2018 die Gerüchteküche ordentlich angekurbelt hatten, indem sie viele gemeinsame Fotos von sich auf Instagram gepostet hatten, machten sie es am sechsten Dezember offiziell. Mit einem süßen Kuss-Pic bekannten sich die beiden via Social Media öffentlich zu ihrer Liebe. Mit den Worten "'Ich träume immer von dir", schwärmte die verliebte Schauspielerin von ihrem Freund.

Das Liebespaar war schon kurze Zeit nach dem großen Erfolg von "Haus des Geldes" wieder gemeinsam auf der Leinwand zu sehen: und zwar in der Serie "Elité". Und dieses Mal spielten Maria und Jaime auch auf dem Bildschirm ein Paar. Die Beauty ergattere die Hauptrolle Marina – diese ging eigentlich mit ihrem Klassenkameraden Samu eine Beziehung ein. Doch nachdem Marina seinen Bruder, gespielt von Jaime, kennengelernt hatte, stürzten sich die beiden in eine leidenschaftliche Liebesaffäre.

