Serien-Fans aufgepasst. Am 11. Februar kommt die zweite Staffel der spanischen Serie "Toy Boy" auf Netflix. Mit dabei ist auch die Schauspielerin Maria Pedraza (26). Sie verkörperte unter anderem die Rolle der Marina in der ersten Staffel der Erfolgsserie Élite. Allerdings war Maria hier nur in der ersten Season zu sehen, da sich die acht Folgen um die Aufklärung ihres Mordes handelten. Nun hat die Schauspielerin eine weitere Hauptrolle in der spanischen Serie "Toy Boy".

Im Mittelpunkt der spanischen Krimiserie "Toy Boy" steht der junge Stripper Hugo Beltrán, gespielt von Jesús Mosquera (28). Nach einer Sexparty wacht der junge Mann neben der verstümmelten Leiche des Ehemanns seiner heimlichen Geliebten auf. Obwohl er sich nicht erinnern kann, ist Hugo sich sicher: Der Mord wurde ihm angehangen. Sieben Jahre nach seiner Verurteilung wird der Fall durch die Anwältin Triana Marín, gespielt von Maria, neu aufgerollt. Gemeinsam wollen sie Hugos Unschuld beweisen.

Gespannt warten die Serien-Junkies auch auf die fünfte Staffel von "Élite". Nach dem im Dezember 2021 bereits drei Kurzgeschichten erschienen sind, dürfte demnächst der Start der neuen Staffel anstehen. Bereits zur Veröffentlichung der vierten Staffel im Sommer 2021 wurde auch der Dreh einer sechsten Staffel bestätigt. Die Geschichten und Geheimnisse der Schüler von Las Encinas sind anscheinend lange noch nicht vorbei.

Getty Images Itzan Escamilla, Maria Pedraza und Miguel Bernardeu bei der Premiere von "Élite" 2018 in Madrid

Getty Images Die Darsteller der Serie "Toy Boy" bei der Premiere 2019 in Vitoria-Gasteiz

NIETE/NETFLIX Omar, Guzmán, Ari, Patrick, Samuel und Ander in "Élite"

