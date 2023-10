König Carl Gustaf soll früher wilde Sexpartys gefeiert haben

Was König Carl Gustaf von Schweden (77) wohl zu diesen Berichten sagt? Der schwedische Monarch sorgte in der Vergangenheit schon für den einen oder anderen Skandal. So wird bereits seit Jahren über eine heiße Affäre des Royals mit einer Musikerin spekuliert. Jetzt gibt es weitere Enthüllungen: Carl Gustaf soll früher üble Freunde gehabt haben – und mit diesen wilde Sexpartys gefeiert haben!

Thomas Sjöberg veröffentlichte 2010 bereits ein Buch, in dem er Carl Gustafs mutmaßliche Liaison enthüllte. In seinem neuen Werk geht er nun auf die üblen Kreise des Königs ein. Gegenüber Bild verrät er: "Der König hat bei der Wahl seiner Freunde sehr schlechten Geschmack bewiesen. Viele von ihnen hatten ober haben Kontakt zur Unterwelt." Unter anderem sei er mit Mille Markovic befreundet gewesen – einem Sexklubbesitzer, der sein Lokal für viele Partys von Carl Gustaf zur Verfügung gestellt habe.

Beendet habe diese wilde Phase schlussendlich seine Ehefrau Königin Silvia von Schweden (79). "Man sagt ja, dass Königin Silvia von ihm verlangt hat, dass er diese Leute endlich aus seinem Umgangskreis entfernt", erklärt der Autor. Weil nun aber bald ein neues Buch über die dubiosen Freunde des Königs erscheint, sei der Palast in Aufruhr: "Nach meinen Informationen herrscht Panik bei den Royals!"

Getty Images König Carl Gustaf von Schweden XVI im Oktober 2020

Dutch Press Photo Agency / ActionPress König Carl Gustaf im April 2023

Getty Images König Carl Gustaf von Schweden mit seiner Frau, Königin Silvia im Dezember 2020

