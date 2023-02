Hatte König Carl Gustaf von Schweden nun doch eine Affäre?

Ist er etwa doch fremdgegangen? König Carl Gustaf von Schweden (76) ist nicht nur Monarch, sondern auch Ehemann und Papa. Der Vater von drei Kindern ist nun schon fast 47 Jahre mit seiner Gattin, Königin Silvia (79), verheiratet. Das schwedische Königshaus ist über die Jahre eigentlich ganz gut ohne allzu große Skandale ausgekommen – bis auf den einen: Die vermeintliche Affäre von Carl Gustaf in den 90er-Jahren!

Wie RTL berichtet, soll die Affäre um den schwedischen König und Camilla Henemark erneut aufgerollt werden. Im Jahr 2011 kamen erstmals Gerüchte um eine heimliche Liebschaft mit der Sängerin ans Licht – der König bestritt alles! In einer TV-Doku über den 76-Jährigen soll die Musikerin nun bald neue Details aus ihrer Zeit mit dem Royal auspacken und ihn damit schwer belasten. Die 58-Jährige soll Carl Gustaf "über einen Zeitraum von zwei Jahren recht intensiv gesehen" haben, erwähnt sie in einem Auszug.

Doch die Dokumentation ist nicht das einzige, was den schwedischen Royals Kopfweh bereiten könnte. Angelehnt an The Crown soll es in Zukunft auch eine Serie übers schwedische Königshaus namens "Monarki" geben. Wie MailOnline berichtet, soll Carl Gustaf alles andere als begeistert von der Serie sein!

MEGA König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden im Juli 2022

Getty Images König Carl Gustaf und Silvia von Schweden bei ihrer Hochzeit 1976

Getty Images König Carl Gustaf von Schweden mit seiner Frau, Königin Silvia im Dezember 2020

