Diese Royals nehmen an König Carl Gustafs Thronjubiläum teil

Für König Carl Gustaf von Schweden (77) steht ein wichtiger Tag an! Anfang dieses Jahres hatte eine schockierende Neuigkeit aus dem schwedischen Königshaus die Runde gemacht: Der Mann von Königin Silvia (79) war am Herzen operiert worden. Den medizinischen Eingriff hat er gut überstanden, allerdings nahm die Genesung einige Zeit in Anspruch. Mittlerweile ist er wieder wohlauf und sogar in Feierlaune: König Carls 50. Thronjubiläum findet am 15. September statt, zu dem einige Blaublüter erscheinen werden.

Wie die schwedische Zeitung Svensk Damtidning berichtet, wird natürlich die schwedische Königsfamilie auf die Regentschaft anstoßen. Aber auch viele andere sind geladen! "Es werden mehr als 300 Gäste erwartet", verrät Margareta Thorgren, die Informationschefin des Hofes. Darunter befinden sich auch einige Royals, die bereits offiziell die Einladung angenommen haben: Unter anderem werden König Harald von Norwegen (86) und seine Frau Königin Sonja von Norwegen (86) sowie deren Sohn Haakon (50) und seine Frau Mette-Marit (50) werden erscheinen. Auch die dänische Prinzessin Mary (51) wird mit ihrer Anwesenheit glänzen.

Auf dem offiziellen Instagram-Account des norwegischen Königshauses wird vor der Krönung ein Familienporträt gepostet. Darauf ist das Königspaar gemeinsam mit seinen Kindern Victoria (46), Madeleine (41) und Carl Philip (44) mit deren jeweiligen Partnern und Nachkommen zu sehen. "Die königliche Familie fotografiert im Vorfeld der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Thronjubiläum Seiner Majestät des Königs in der kommenden Woche", heißt es unter der Aufnahme.

Getty Images Königin Silvia und König Carl Gustaf von Schweden

Getty Images Prinzessin Mette-Marit, Prinz Haakon, Königin Sonja und König Harald von Norwegen

Getty Images Schwedische Königsfamilie

