Präsident Emmanuel Macron zu Besuch bei schwedischen Royals

Wenn der französische Staatspräsident zu Besuch ist, wird bei den Bernadottes nichts dem Zufall überlassen. Im vergangenen Dezember hatte Königin Silvia von Schweden (80) einen großen Meilenstein gefeiert – die Frau von König Carl Gustaf von Schweden (77) wurde 80 Jahre alt. Die Royal-Lady ließ sich von ihren Liebsten gebührend feiern. Rund einen Monat später gab es eine weitere Party: Emmanuel (46) und Brigitte Macron (70) besuchen Silvia und die schwedischen Royals!

Königin Silvia und ihre Familie richteten im Palast von Stockholm ein Galadinner aus, bei dem sie hochrangige, politische Gäste in Empfang nahmen. Unter ihnen waren auch der französische Präsident Emmanuel und seine Frau Brigitte. Neben Silvia nahmen auch Tochter Prinzessin Victoria (46) und ihr Ehemann Prinz Daniel (50) teil. Prinz Carl Philip (44) wurde von seiner Frau Prinzessin Sofia (39) begleitet. Nicht nur die Blaublüter, die es gewohnt sind, sich in edle Roben schmeißen, sahen glamourös aus. Ihre Gäste konnten modisch durchaus mithalten – Brigitte glänzte in einem eleganten, hellblauen Kleid, das mit Pailletten verziert war.

Das royale Umfeld scheint für den 46-Jährigen und seine Partnerin kein ungewohntes Terrain zu sein. Denn Emmanuel und Brigitte waren vergangenen Mai bei der Krönung von König Charles (75) in der Westminster Abbey, wo sie einen stilvollen Auftritt hatten.

Getty Images Königin Silvia, Emmanuel Macron und Prinzessin Victoria beim Galadinner

Getty Images Brigitte und Emmanuel Macron im schwedischen Königspalast

Getty Images Brigitte und Emmanuel Macron bei der Krönung von König Charles

