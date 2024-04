Trotz Gehirntumor: Isabella Strahan zeigt sich optimistisch!

So tapfer kämpft Michael Strahans (52) Tochter Isabella gegen ihren Hirntumor! Auf TikTok geht die Studentin in einem Video auf eine Frage ihrer Community ein. "Bist du noch am Leben?", will ein User von ihr wissen. Die Antwort der US-Amerikanerin ist ein lustiger Tanz-Clip, in dem sie zu dem Song "Get it Sexyy" von Sexyy Red (26) tanzt. Sie zeigt sich ohne Perücke in einem grauen Oversize-Pullover und einer weiten Hose.

Viele Fans hinterlassen aufbauende Kommentare unter dem witzigen Post. "Kämpfe weiter und gib nicht auf. Du bist fast am Ziel. Ich bete für dich", schreibt eine Userin. "Ich bin so froh, dass es dir besser geht. Halte durch! Ich sende dir Liebe und Licht!", lauten die liebevollen Zeilen eines anderen Nutzers.

Vor Kurzem verkündete Isabella tolle Neuigkeiten auf YouTube. "Mein Arzt hat mich gerade angerufen und mir gesagt, dass ich nur noch zwei Runden Chemo machen muss, ich bin so glücklich. Dann bin ich im Mai fertig und kann versuchen, den Sommer zu genießen, um mich besser zu fühlen", verkündete sie mit Freudentränen in den Augen.

Instagram / michaelstrahan Michael Strahan und seine Tochter Isabella

Instagram / isabellastrahan Isabella Strahan, Tochter von Michael Strahan

