Diesmal endgültig? Ray J und Princess bleiben bei Scheidung

Dieses Mal also endgültig? Princess Love (39) und Ray J (43) reichten im Februar dieses Jahres ihre Scheidung ein – zum vierten Mal. Doch dieses Mal soll sich die Trennung für den Sänger und die Internetpersönlichkeit anders als bisher anfühlen, wie ein Insider gegenüber US Weekly berichtet: "Ray J und Princess haben schon seit langem eine Beziehung, die immer wieder unterbrochen wird. Und obwohl sie sich schon in der Vergangenheit getrennt haben, fühlt es sich dieses Mal ganz anders an." Und das hat auch einen Grund. "Sie gehen beide mit der Gewissheit, dass sie sich wirklich bemüht haben, ihre Ehe zu retten", fügt die Quelle hinzu. Das heißt, dieses Mal dürfte die Scheidung definitiv vollzogen werden?

Wie bereits erwähnt, reicht das Ex-Paar nun schon zum vierten Mal die Auflösung der Ehe ein. Dass die Liebe zwischen der Social-Media-Bekanntheit und dem "Another Day in Paradise"-Interpreten aus ist, verkündete Princess via Instagram. "Nach vielen Überlegungen, Gesprächen und Beratungen sind wir zu der schwierigen Erkenntnis gelangt, dass sich unsere Wege auseinanderentwickelt haben und es im besten Interesse von uns beiden ist, uns zu trennen", lautete ein Teil ihres Statements im Netz.

Trotz großer Versuche scheint die Liebe der beiden wohl nicht für die Ewigkeit bestimmt. Im Jahr 2016 hatten sich der 43-Jährige und seine vier Jahre jüngere Partnerin das Jawort gegeben. Vier Jahre später hatte Princess die Scheidung eingereicht – zum ersten Mal. Diese wurde jedoch wieder gecancelt. Das Paar habe wieder zusammengefunden, hieß es damals. Ihr Liebes-Comeback hielt allerdings nicht lange. Ray J und die Beauty reichten die Scheidung erneut ein. Dann ging das Ganze zwei weitere Male von vorne los. Aber wie es scheint, haben die beiden dieses Mal die für sie richtige Entscheidung getroffen.

